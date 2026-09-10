Pogoda w Opolu: 11-13 września

Mieszkańcy Opola w najbliższych dniach odczują wyraźną zmianę aury. Prognozy na weekend od 11 do 13 września pokazują, że po chłodnym i wilgotnym początku nadejdzie znaczne ocieplenie. Różnica w temperaturze maksymalnej między piątkiem a niedzielą będzie bardzo duża, co wpłynie na plany na świeżym powietrzu.

Weekend rozpocznie się pochmurną i niezbyt ciepłą pogodą. W piątek na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, z którego pojawią się opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 16 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do około 9°C. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. To będzie najchłodniejszy i jedyny deszczowy dzień tego weekendu.

Już w sobotę pogoda w Opolu zmieni się diametralnie. Przede wszystkim zza chmur wyjdzie słońce – prognozy zapowiadają bezchmurne niebo przez cały dzień. Razem ze słońcem nadejdzie też ocieplenie. Termometry wskażą nawet 23 stopnie Celsjusza. Poranek i noc będą jednak jeszcze rześkie, z temperaturą minimalną na poziomie około 8°C. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z podobną prędkością co w piątek.

Niedziela okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Opolu. Słupki rtęci podskoczą do niemal 25 stopni, co zapewni bardzo przyjemne odczucia termiczne. Temperatura minimalna również będzie znacznie wyższa i wyniesie około 14°C. Jest jednak ważny szczegół – w odróżnieniu od soboty, niebo ponownie zasnuje się chmurami. Mimo wysokiej temperatury słońca będzie niewiele. Nieco nasili się również wiatr, osiągając prędkość około 3 m/s. Tego dnia nie prognozuje się opadów.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Opolu sugeruje, by plany dostosować do pogody każdego dnia. Piątkowy deszcz i chłód sprzyjają raczej aktywnościom pod dachem, takim jak wizyta w kinie, spotkania w kawiarniach czy nadrabianie kulturalnych zaległości. Sobota z kolei zapowiada się jako idealny dzień na spędzenie czasu na zewnątrz. Słoneczna i ciepła pogoda będzie doskonałą okazją do długich spacerów, wycieczek rowerowych czy po prostu relaksu w miejskich parkach i na bulwarach. Niedziela, choć najcieplejsza, z powodu dużego zachmurzenia może być mniej zachęcająca do plażowania, ale wciąż będzie idealna na spotkania w ogródkach restauracyjnych czy rodzinny obiad na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather