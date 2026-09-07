Tragiczny finał podwodnej pasji. Nie żyje legendarny instruktor nurkowania

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-07 12:09

Środowisko nurkowe w całej Polsce pogrążone jest w żałobie po nagłej śmierci jednego z najbardziej cenionych instruktorów. Ryszard Jelonek, legenda polskiego nurkowania i mentor dla setek płetwonurków, zmarł 5 września. Informację o śmierci instruktora potwierdziła szkoła Artdive Szkolenia Nurkowe, z którą był związany, a w sieci pojawiają się kolejne wpisy osób, które nie mogą uwierzyć w odejście człowieka, dla którego podwodny świat był całym życiem.

Płonący znicz obok zdjęcia płetwonurka pod wodą. O śmierci instruktora Ryszarda Jelonka przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Nie żyje Ryszard Jelonek

Ryszard Jelonek był instruktorem nurkowania, legendą środowiska płetwonurków. Od lat był związany z Artdive Szkolenia Nurkowe. Jak podaje „Fakt”, do tragedii doszło podczas realizowania jego największej pasji. Informację o śmierci potwierdziła zarówno rodzina, jak i szkoła nurkowa, z którą był związany przez lata.

Według ustaleń serwisu o2, Jelonek zmarł w Polsce, a wstępne przypuszczenia wskazują na problemy zdrowotne. Dokładne okoliczności tragedii nie są jeszcze znane — nie ujawniono miejsca ani przebiegu ostatniego nurkowania.

Poruszający wpis: „Cześć Jego Pamięci”

Szkoła Artdive Szkolenia Nurkowe poinformowała o śmierci instruktora w emocjonalnym komunikacie opublikowanym na Facebooku:

„Z wielką przykrością zawiadamiam wszystkich członków grupy, iż w dniu wczorajszym, podczas nurkowania, zmarł nasz Kolega — długoletni grupowicz, od początku istnienia grupy — Instruktor Ryszard Jelonek. Cześć Jego Pamięci”

— czytamy w poruszającym wpisie.

W środowisku nurkowym Jelonek uchodził za człowieka, który nie tylko szkolił kolejne pokolenia płetwonurków, ale także inspirował ich do bezpiecznego i świadomego odkrywania podwodnego świata.

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Instruktor, mentor, legenda

Ryszard Jelonek był znany i ceniony nie tylko w Prudniku, ale w całej Polsce. Prowadził liczne kursy i szkolenia, a jego doświadczenie i podejście do pracy sprawiały, że uchodził za jednego z najbardziej lubianych instruktorów w kraju.

Jesienią miał poprowadzić safari nurkowe w Egipcie — wyjazd, na który czekało wielu kursantów. Los jednak zdecydował inaczej.

Co wiadomo o okolicznościach tragedii?

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji dotyczących dokładnego przebiegu ostatniego nurkowania. Media podają, że śmierć nastąpiła podczas zanurzenia, a jej przyczyną mogły być nagłe problemy zdrowotne.

W sieci nie pojawiły się żadne dodatkowe, potwierdzone ustalenia dotyczące miejsca zdarzenia czy działań służb. Brak jest również informacji o jakichkolwiek czynnikach zewnętrznych, które mogłyby przyczynić się do tragedii.

Środowisko nurkowe żegna instruktora

W mediach społecznościowych pojawiają się liczne wpisy osób, które znały Ryszarda Jelonka — kursantów, współpracowników, przyjaciół. Wszyscy podkreślają jego profesjonalizm, spokój, życzliwość i ogromną pasję, którą zarażał innych.

Śmierć instruktora to ogromna strata dla polskiego nurkowania. Choć szczegóły tragedii pozostają nieznane, jedno jest pewne — odszedł człowiek, który dla wielu był przewodnikiem w podwodnym świecie.

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