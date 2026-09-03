Zatłukł młotkiem Dianę w Kędzierzynie-Koźlu, wcześniej zaatakował w Opolu. Jest decyzja sądu

Decyzja aresztowa ws. Jakuba L.

W czwartek, 3 września po południu Sąd Okręgowy w Opolu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 19-letniego Jakuba L. 3-miesięczny tymczasowy areszt.

Mężczyzna jest oskarżony aż o dwa groźne przestępstwa, których miał dopuścić się latem tego roku - w tym zbrodnię zabójstwa.

Przypomnijmy, że 28 sierpnia na terenie kompleksu leśnego w Kędzierzynie-Koźlu odnaleziono martwe ciało 49-letniej Diany R. Kobieta miała 5 ran zadanych młotkiem w okolicach głowy i ślad po ciosie nożem w jamie brzusznej.

W sprawie zabezpieczono nagranie z monitoringu przedstawiające młodego człowieka opuszczającego las w czasie zabójstwa. 1 września nieumundurowani policjanci dostrzegli tego samego młodego człowieka w rejonie lasu, w którym doszło do zbrodni. Zatrzymali go - na jego plecaku były ślady krwi, a w środku młotek i nóż. Mężczyzną okazał się być 19-letni Jakub L., mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla.

Druga zbrodnia

Zeznania złożone przez 19-latka były na tyle niespójne i nieracjonalne, że prokurator uznał, iż konieczne będzie zyskanie opinii biegłego psychiatry do tej sprawy, który oceni stan psychiczny i poczytalność oskarżonego.

Co więcej, w trakcie składania wyjaśnień Jakub L. sam przyznał się też do drugiej zbrodni - w lipcu tego roku na ul. Wapiennej w Opolu brutalnie zaatakował młotkiem obcego mężczyznę. Ofiara do dziś pozostaje w ciężkim stanie w szpitalu. Zarzuty prokuratorskie, które usłyszał chłopak dotyczą tych dwóch spraw.

Wiele wskazuje na to, że obie ofiary Jakuba L. były wybrane zupełnie przypadkowo, a sprawca mógł być niepoczytalny w chwili popełniania swych czynów. To jednak oceni biegły psychiatra.

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