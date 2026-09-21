Zaginął 17-letni Serhii z Opola. Apel mundurowych

Opolscy stróże prawa nieprzerwanie próbują namierzyć zaginionego Serhii Nevmerzhytskyiego. Ten młody chłopak opuścił miejsce zamieszkania 17 września i ślad po nim zaginął. Od tamtej pory nie odezwał się ani do krewnych, ani do przyjaciół.

W związku z trudnościami w ustaleniu miejsca pobytu 17-latka, policjanci postanowili poprosić o wsparcie lokalną społeczność, a w szczególności kierowców, którzy tamtego dnia jeździli po Opolu. Funkcjonariusze mają nadzieję, że kamery w autach mogły zarejestrować coś istotnego.

Opolscy śledczy podali konkretne ulice. Liczy się każde nagranie

Mundurowi proszą o przejrzenie zapisów z wideorejestratorów tych wszystkich, którzy 17 września między 7:30 a 11:00 przejeżdżali przez ulice: Wiejską, Pużaka, Sosnkowskiego, Ozimską czy też byli w okolicach osiedla Armii Krajowej.

Według śledczych, nawet z pozoru błahe nagranie, na którym kierowca nie zauważył nic dziwnego, może okazać się przełomem i wskazać kierunek, w którym oddalił się Serhii.

Wszyscy, którzy dysponują tego typu materiałami wideo, powinni zgłosić się do Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Powolnego 1. Alternatywą jest kontakt telefoniczny z dyżurnym jednostki pod numerem 47 864 25 45, gdzie można przekazać swoje ustalenia.

Zaginieni z terenu województwa śląskiego. Szukają ich rodziny:

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Rysopis zaginionego nastolatka z Opola

Zaginiony chłopak ma około 176 cm wzrostu, niebieskie oczy oraz krótkie włosy w kolorze ciemnego blondu. Jego sylwetka jest szczupła, a waga wynosi blisko 70 kg.

W dniu, w którym przepadł bez wieści, Serhii był ubrany w całości na czarno.

Mundurowi proszą o kontakt wszystkie osoby, które dysponują jakimikolwiek informacjami o losie młodego mężczyzny. Sygnały można zgłaszać bezpośrednio do II Komisariatu Policji w Opolu pod numer 47 864 26 25, a także dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 112.