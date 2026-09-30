Nowy milioner wygrał w Eurojackpot! Wiemy, gdzie został kupiony szczęśliwy los

W losowaniu Eurojackpot we wtorek, 29 września, padła w Polsce wygrana trzeciego stopnia o wartości 1 235 813,60 zł.

Szczęśliwy kupon zakupiono w Zawadzkiem (woj. opolskie).

Najbliższe losowanie Eurojackpot w piątek, 2 października. Kumulacja wynosi aż 460 000 000 zł.

Wygrana Eurojackpot w Polsce. Farciarz został milionerem

Losowanie Eurojackpot, które odbyło się we wtorek, 29 września, przyniosło ogromne emocje tysiącom graczy w całej Europie. Choć tym razem nikomu nie udało się rozbić głównej kumulacji i zdobyć nagrody pierwszego stopnia, to jedna osoba w naszym kraju ma ogromny powód do świętowania. Wszystko za sprawą jednej trafnej decyzji. Wylosowane we wtorek liczby to: 21, 30, 36, 43 i 48 oraz dodatkowe 1 i 5. Pięć z nich na swoim kuponie miał gracz z Polski, co przełożyło się na wygraną trzeciego stopnia.

Jak informuje Totalizator Sportowy, szczęśliwy los, który przyniósł graczowi dokładnie 1 235 813,60 zł, został zakupiony w punkcie przy ulicy Opolskiej 17A w Zawadzkiem. Najbliższe losowanie Eurojackpot w piątek, 2 października. Kumulacja wynosi aż 460 000 000 zł.

Jak grać w Eurojackpot?

Wygrana trzeciego stopnia w Eurojackpot w wysokości ponad 1,2 miliona złotych to kwota, która potrafi całkowicie odmienić codzienne życie. Pozwala ona na realizację najskrytszych marzeń, spłatę zobowiązań czy zabezpieczenie finansowe na długie lata.

Eurojackpot to gra o zasięgu europejskim, w której uczestniczy kilkanaście państw. Aby wygrać, należy poprawnie wytypować pięć liczb z puli od 1 do 50 oraz dwie liczby dodatkowe (z dwunastu). Losowania odbywają się we wtorki między godz. 20:15 a 21:00 i w piątki między godz. 20:00 a 21:00. Najwyższa wygrana Eurojackpot w Polsce padła w sierpniu 2022 r. Wówczas gracz z powiatu krotoszyńskiego wygrał 213 584 986,00 zł.

Z kolei 19 września tego roku został pobity rekord w grze Lotto. Szczęśliwie, który zagrał za pośrednictwem strony internetowej lotto.pl zgarnął niemal 45 milionów złotych.

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