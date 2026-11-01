Heidi Klum znów zaszokowała na Halloween. Modelka przebrała się za gigantyczną odciętą dłoń

Heidi Klum utrzymała tytuł królowej Halloween

Podczas swojej 25. dorocznej imprezy halloweenowej, zorganizowanej 31 października 2026 roku w Nowym Jorku, 53-letnia Heidi Klum zaprezentowała się jako olbrzymia odcięta dłoń. W pierwszej chwili uwagę zwracała jedynie gigantyczna kończyna, a dopiero przy bliższym spojrzeniu w tym nietypowym kostiumie można było zauważyć ukryte oczy oraz usta modelki.

Kostium z pomalowanymi na czerwono paznokciami ociekał sztuczną krwią i ukazywał wystającą kość oraz imitację ścięgien. Gdy gwiazda szła po niebieskim dywanie, towarzyszyli jej ludzie ubrani w żółte kombinezony ochronne, na których strojach również widniały ślady sztucznej krwi.

Modelka od wielu lat nosi miano królowej Halloween, regularnie udowadniając, że w pełni zasługuje na to określenie. Choć można by pomyśleć, że Heidi Klum niczym już nie zdoła zaskoczyć, tym razem postanowiła wystąpić właśnie w roli odciętej dłoni.

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Heidi Klum pokazała fragment stroju na Halloween tydzień przed imprezą

Już 24 października na instagramowym profilu gwiazdy pojawiło się zdjęcie w dużym zbliżeniu, które ukazywało pomarszczoną, niebieskoszarą strukturę z wypukłościami oraz element wyglądający jak odsłonięta tkanka. „Za co się przebiorę?🤪 Został tydzień…. 🫆🔎👻🎃🧛🏻‍♀️😱🩸🦇🕸️ #HeidiHalloween” - napisała modelka.

W przygotowaniu tych spektakularnych przebrań gwiazda korzysta z pomocy ekspertów od efektów specjalnych. Zespół ten odpowiada za realistyczną charakteryzację oraz części protetyczne, dzięki którym modelka całkowicie zmienia swój wizerunek od stóp aż po samą głowę.

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Heidi Klum jako Meduza na Halloween w 2025 roku

Rok wcześniej, w 2025 roku, modelka zaprezentowała się podczas Halloween jako mityczna Meduza. Jej strój wyróżniał się długim językiem, ostrymi kłami, zielonymi łuskami oraz malowaniem ciała przypominającym gada, a samo nakładanie tej charakteryzacji trwało aż 10 godzin. Z kolei jej mąż, Tom Kaulitz, wcielił się wówczas w postać greckiego żołnierza, którego wzrok potwora zamienił w kamień.

Jeszcze przed wydarzeniem z 2025 roku gwiazda w wywiadzie dla Entertainment Tonight zdradziła, jak bardzo zaawansowana będzie jej kolejna halloweenowa przemiana. „W skali od jednego do dziesięciu będzie jedenaście” - mówiła. „Będzie mnóstwo elementów protetycznych, farby i sprayu, a jutro dostanę mnóstwo pokrzywki i pryszczy” - żartowała.

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