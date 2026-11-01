Pamiętasz te programy i gwiazdy? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o polskiej telewizji!

Pamiętasz kultowe seriale i teleturnieje?

Były czasy, gdy na kolejne odcinki ulubionych seriali czekało się przez cały tydzień, a teleturnieje oglądało oglądało się z całą rodziną. Widzowie kibicowali uczestnikom walczącym o wysokie wygrane, śmiali się z perypetii bohaterów i szybko przywiązywali się do postaci, które pojawiały się na ekranie. Niektóre programy doczekały się wielu sezonów, a ich prowadzący stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji.

W naszym quizie wracamy do tych telewizyjnych wspomnień. Sprawdzimy między innymi, czy pamiętasz, kto wcielał się w Ferdynanda Kiepskiego, kto grał Karola Krawczyka w "Miodowych latach" i kto prowadził "Randkę w ciemno". To jednak nie wszystko. Pojawią się również pytania o popularne aktorki oraz polskie piosenki, które trudno pomylić z innymi.

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Sprawdź, ile pamiętasz z historii polskiej telewizji

Nie musisz być telewizyjnym ekspertem, żeby poradzić sobie z naszym quizem. Wystarczy dobra pamięć i odrobina znajomości polskiej popkultury. Być może niektóre pytania okażą się dla ciebie banalnie proste, ale inne mogą sprawić niespodziankę. Czasem nazwisko aktora pamiętamy doskonale, a tytuł produkcji czy imię bohatera zupełnie wylatuje nam z głowy.

Nie przegap: QUIZ. Kto śpiewał te przeboje w PRL-u? Nie pomylisz tych legend?

Przed tobą 10 pytań i trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Zaznacz te, które uważasz za prawidłowe, i sprawdź, jak dobrze znasz polską telewizję.

Powodzenia!