Pamiętasz te programy i gwiazdy? Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o polskiej telewizji!

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-11-01 5:28

"Miodowe lata", "Rodzina zastępcza" i "Randka w ciemno" - te tytuły od razu przywołują wspomnienia? Przez lata polska telewizja dostarczała widzom rozrywki, a niektóre seriale, teleturnieje i występujące w nich gwiazdy na stałe zapisały się w naszej pamięci. Sprawdź, czy pamiętasz nazwiska aktorów, role, które przyniosły im popularność, i przeboje, które nuciła cała Polska. Przygotowaliśmy 10 pytań, które pozwolą ci sprawdzić swoją wiedzę. Niektóre odpowiedzi wydadzą się banalnie proste, ale przy innych możesz się zawahać. Podejmiesz wyzwanie?

Ryszard Kotys, Andrzej Grabowski i Bartosz Żukowski w serialu Świat według Kiepskich. Rozwiąż quiz o gwiazdach w SE.
Autor: Żukowski/ AKPA

Pamiętasz kultowe seriale i teleturnieje?

Były czasy, gdy na kolejne odcinki ulubionych seriali czekało się przez cały tydzień, a teleturnieje oglądało oglądało się z całą rodziną. Widzowie kibicowali uczestnikom walczącym o wysokie wygrane, śmiali się z perypetii bohaterów i szybko przywiązywali się do postaci, które pojawiały się na ekranie. Niektóre programy doczekały się wielu sezonów, a ich prowadzący stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji.

W naszym quizie wracamy do tych telewizyjnych wspomnień. Sprawdzimy między innymi, czy pamiętasz, kto wcielał się w Ferdynanda Kiepskiego, kto grał Karola Krawczyka w "Miodowych latach" i kto prowadził "Randkę w ciemno". To jednak nie wszystko. Pojawią się również pytania o popularne aktorki oraz polskie piosenki, które trudno pomylić z innymi.

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Sprawdź, ile pamiętasz z historii polskiej telewizji

Nie musisz być telewizyjnym ekspertem, żeby poradzić sobie z naszym quizem. Wystarczy dobra pamięć i odrobina znajomości polskiej popkultury. Być może niektóre pytania okażą się dla ciebie banalnie proste, ale inne mogą sprawić niespodziankę. Czasem nazwisko aktora pamiętamy doskonale, a tytuł produkcji czy imię bohatera zupełnie wylatuje nam z głowy.

Nie przegap: QUIZ. Kto śpiewał te przeboje w PRL-u? Nie pomylisz tych legend?

Przed tobą 10 pytań i trzy możliwe odpowiedzi do wyboru. Zaznacz te, które uważasz za prawidłowe, i sprawdź, jak dobrze znasz polską telewizję.

Powodzenia!

Jak dobrze znasz polski show-biznes?
Pytanie 1 z 10
Kto prowadził program "Randka w ciemno"?
 
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