Natsu i Wojtek Kucina zaskoczyli strojem na Halloween. Odtworzyli słynny ślub Wiśniewskiego i Mandaryny

Halloween zyskuje popularność w Europie. Skąd wywodzi się to święto?

Obchodzone 31 października Halloween wywodzi się ze starożytnych obrzędów celtyckich, które symbolizowały zakończenie żniw oraz nadejście zimy. Dawni Celtowie byli przekonani, że dokładnie tej nocy granica oddzielająca świat żywych od zaświatów ulega zatarciu, dzięki czemu duchy zmarłych mogą swobodnie przechodzić do naszej rzeczywistości.

Współcześnie obchody te mają głównie charakter czysto rozrywkowy, w którym królują mroczny klimat, nawiązania do magii oraz kostiumy potworów i bohaterów popkultury. Najbardziej rozpoznawalnymi symbolami tego dnia są latarnie z wydrążonych dyń i dzieci zbierające słodycze w ramach zabawy „cukierek albo psikus”. Zwyczaj ten przez lata był domeną krajów anglosaskich ze Stanami Zjednoczonymi na czele, ale obecnie zdobywa coraz więcej zwolenników w Europie. W wielu regionach święto to wciąż wywołuje jednak spore kontrowersje, gdyż stoi w sprzeczności z chrześcijańską tradycją i spotyka się ze sprzeciwem środowisk katolickich.

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović

Natsu i Wojtek Kucina poznali się w programie „Taniec z Gwiazdami”

Influncerka Natalia „Natsu” Kaczmarczyk oraz tancerz Wojtek Kucina nawiązali znajomość wiosną 2026 roku podczas realizacji 18. odsłony programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, gdzie uchodzili za jeden z najbardziej charakterystycznych duetów. Internetowa twórczyni nie radziła sobie jednak najlepiej z choreografią na parkiecie, co ostatecznie doprowadziło do jej szybkiego pożegnania z rywalizacją. Kaczmarczyk zupełnie nie przypuszczała wówczas, jak potoczą się ich dalsze losy.

Przez pierwszy okres para trzymała swoją bliską relację w tajemnicy przed opinią publiczną. Z czasem zakochali przestali jednak ukrywać łączące ich uczucie, a swój związek oficjalnie potwierdzili poprzez publikację wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Takie wyznanie natychmiast uruchomiło w sieci gorącą dyskusję dotyczącą romansów rodzących się za kulisami programu „Taniec z Gwiazdami”.

Natsu i Wojtek Kucina przebrali się na Halloween 2026 za Wiśniewskiego i Mandarynę

Rodzime osobistości ze świata show-biznesu stopniowo prezentują swoje kreacje przygotowane na Halloween 2026. Choć wcześniej sporym uznaniem cieszył się Bagi w roli Skolima, to nikt nie przewidział pomysłu, na który wpadli Natsu i Wojtek Kucina. Zakochani postanowili wiernie odwzorować słynny lodowy ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. W swoich mediach społecznościowych zamieścili fotografie, na których do złudzenia przypominają tę legendarną parę polskiej sceny muzycznej i tanecznej, co wywołało ogromne rozbawienie wśród komentujących internautów.

Natalia wygląda jak Kim Kardashian - napisała jedna z internautek.