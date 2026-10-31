11-latek na rowerze uderzył w autobus! Poważny wypadek

Groźny wypadek na ulicy Katowickiej w Jaworznie z udziałem 11-latka

Do wypadku doszło w czwartek, 29 października, około godziny 15 na ulicy Katowickiej w Jaworznie. Jak przekazała śląska policja, 11-latek jechał rowerem po chodniku w kierunku ulicy Armii Krajowej.

Równocześnie w tę samą stronę jechał autobus komunikacji miejskiej. Ze wstępnych informacji wynika, że chłopiec najprawdopodobniej wjechał rowerem na oznakowane przejście dla pieszych. W tym momencie doszło do zderzenia z autobusem. Dziecko uderzyło w bok pojazdu.

11-latek został poważnie ranny. Na miejscu udzielono mu pomocy, a następnie przewieziono go do szpitala. Policja nie przekazała dokładnych informacji o odniesionych obrażeniach ani o aktualnym stanie zdrowia chłopca.

Funkcjonariusze ustalili, że dziecko miało założony kask ochronny. Chłopiec posiadał również kartę rowerową, dzięki której mógł samodzielnie poruszać się rowerem po drogach. Mimo tych zabezpieczeń doszło do niebezpiecznego wypadku.

Sonda Czy rowerzyści jeżdżą bezpiecznie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.

Policja bada okoliczności potrącenia i apeluje o ostrożność

Autobusem kierował mężczyzna, którego policjanci przebadali na obecność alkoholu. Okazało się, że był trzeźwy.

Teraz funkcjonariusze z Jaworzna próbują ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Sprawdzają, jak doszło do zderzenia i co było jego bezpośrednią przyczyną.

Przy okazji tego wypadku policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Rowerzysta, który chce skorzystać ze zwykłego przejścia dla pieszych, musi zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię. Przejeżdżanie rowerem jest dozwolone w miejscach, gdzie wyznaczono przejazd dla rowerów.

Policjanci proszą również rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach na drodze. Podkreślają, że posiadanie kasku i karty rowerowej nie zwalnia z przestrzegania przepisów. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego wypadku.