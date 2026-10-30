GDDKiA przebuduje wiadukty na S86 w Katowicach. Ruszył przetarg na projekt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przebudowę wiaduktów w ciągu trasy ekspresowej S86 nad ulicą Borki w Katowicach. Jak poinformowano w czwartek, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłoniona w nim firma będzie miała 12 miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie koniecznych decyzji administracyjnych.

Obiekty w złym stanie technicznym

Wiadukty nad ulicą Borki to trzy obiekty o długości ok. 30 metrów, które przenoszą łącznie dziewięć pasów ruchu: trzy pasy i pas wjazdowy jezdni południowej, trzy pasy jezdni północnej oraz dwa pasy jezdni zbiorczej. Konstrukcje pochodzą z lat 80. ubiegłego wieku i codziennie obsługują ruch na poziomie ok. 100 tys. pojazdów. Coroczne kontrole i przeprowadzona ekspertyza wykazały, że ich stan techniczny jest nieodpowiedni. Ze względu na uszkodzenia izolacji i rodzaj konstrukcji nośnej, trwałość obiektów jest niewystarczająca.

Sprzyja to dalszej degradacji poszczególnych elementów tych obiektów. Doraźne naprawy lub remonty nie mają już ekonomicznego uzasadnienia. Z tego względu zdecydowaliśmy się na rozbiórkę i budowę nowych wiaduktów. Pozwoli to na przywrócenie pełnej sprawności obiektów oraz trasy S86 w tym rejonie na kolejne długie lata - podała GDDKiA.

Projekt w rok, potem budowa

Wykonawca projektu będzie odpowiedzialny za jego opracowanie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji środowiskowej i zgody na budowę. Umowa obejmie również wsparcie GDDKiA przy przetargu na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie ich realizacji. Oferty można składać do 3 grudnia. Będą one oceniane według kryterium ceny (60 proc.) oraz doświadczenia projektanta (40 proc.).

S86 w ciągłym remoncie od lat

Trasa ekspresowa S86 w Sosnowcu i Katowicach to jedna z najbardziej obciążonych dróg w Polsce. Ograniczenia jej przepustowości, spowodowane np. wypadkami czy remontami, prowadzą do zatorów utrudniających przejazd również innymi arteriami regionu, w tym autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową (DW902).

W ostatnich latach GDDKiA prowadziła już prace, które znacznie ograniczały ruch na S86. W 2023 r. wyremontowano nawierzchnię drogi w Katowicach i Sosnowcu – poprzedni taki remont odbył się w latach 2008-2009. Z kolei od połowy 2024 r. do grudnia 2025 r. przebudowywano wiadukty w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad trasą S86. Tamte prace również wiązały się ze zwężeniami i powodowały wielokilometrowe korki.

Te wiadukty już zostały zburzone

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