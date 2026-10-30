Atmosfera przednia, na boisku nuda. Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu Górnik - Legia

Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:0

Górnik Zabrze: Schulze - Zmrzly, Janicki, Josema, Janża - K. Urbański (90+2' Durdov), Kubicki (73' Chłań), Bernardo - Federico, Liseth (73' Prekop), Antiste (73' Hojholt).

Legia Warszawa: Hindrich - Chodyna (73' Biczachczjan), Piątkowski, Augustyniak, Deziel, Wszołek (82' Fukuda) - Kapustka (88' Szymański), W. Urbański - Sevcik (73' Reca), Zjawiński, Szczepaniak (46' Wjunnyk)

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)

Widzów: 27 659

Górnik o odzyskanie lidera, Legia o zmazanie plamy

Po remisie 1:1 w Łodzi, Górnik Zabrze stracił pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy na rzecz Lecha Poznań. "Kolejorz" wygrał w Warszawie z Legią, czym znacznie pogorszył nastroje, panujące wśród stołecznych kibiców. Okazja do rehabilitacji przyszła w kolejnym, ligowym klasyku.

Przed meczem z Legią, a dokładniej w czwartek, Górnik ogłosił przedłużenie umowy z Michalem Gasparikiem. Ceniony szkoleniowiec zostanie na Arenie Zabrze przynajmniej do 2030 roku. W piątek "Górnicy" poznali rywala w 1/8 Pucharu Polski. Los przydzielił im rewelację rozgrywek, Avię Świdnik.

Senny mecz na remis

Wróćmy jednak do ligowego klasyku. Pierwsza połowa to gratka dla fanów taktyki, przesuwania i trenerskich szachów. Sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Dość powiedzieć, że w pierwszych trzech kwadransach nie zobaczyliśmy celnego strzału.

Najwięcej dobrego można było napisać o atmosferze na trybunach, przedmeczowych fajerwerkach i okazji Jarosława Kubickiego. Po świetnej centrze z prawej stronie Federico, środkowy pomocnik główkował, ale minimalnie się pomylił. Liczyliśmy, że druga połowa będzie zdecydowanie lepsza.

Po przerwie Górnik nadal próbował, a Legia skutecznie broniła. Z jesiennego snu wyrwało nas dopiero uderzenie w poprzeczkę. Zza pola karnego huknął Ondrej Zmrzly, ale trafił w aluminium. Legia odpowiedziała jedynie uderzeniem w boczną siatkę rezerwowego Wjunnyka.

Niech najlepszym podsumowaniem tego spotkania będzie fakt, iż do ostatniego gwizdka Marcina Szczerbowicza nie obejrzeliśmy żadnego celnego strzału. Z podziału punktów na pewno ucieszyli się w Poznaniu i Szczecinie.

Zachęcamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców z klasyku Górnik - Legia! Materiały zamieszczamy poniżej!

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