Paweł Tucholski nie żyje. Aktor znany z „Króla Lwa” dopiero co dostał nową pracę

Paweł Tucholski – dorobek artystyczny i najważniejsze role

Przyszły gwiazdor przyszedł na świat w 1969 roku, a w dorosłym życiu spełniał się jako polski aktor filmowy, dubbingowy, teatralny oraz musicalowy. Swoje doskonałe przygotowanie muzyczne połączył z kierunkowym wykształceniem aktorskim, ponieważ Paweł Tucholski ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną oraz poznańskie Studium Wokalne. Dzięki tym umiejętnościom przez wiele lat cieszył się opinią jednego z najbardziej wszechstronnych wykonawców na rodzimej scenie muzycznej.

W swoim dorobku musicalowym zgromadził wiele wyrazistych ról na czołowych polskich scenach, występując w stołecznym Teatrze Dramatycznym i Teatrze Roma, gdyńskim Teatrze Muzycznym oraz w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Jako artysta zagrał tytułowego bohatera w „Shreku” oraz postać dr. Jekylla i mr. Hyde'a w kultowym musicalu „Jekyll & Hyde”. Do jego najistotniejszych kreacji należą także role Amosa i Mary Sunshine w „Chicago” oraz postać księdza Frollo w muzycznym widowisku „Notre Dame l'histoire”. Widzowie mogli go ponadto podziwiać w spektaklach „Grease” oraz „Człowiek z La Manchy”.

Wokalista odnosił również duże sukcesy w dziedzinie piosenki aktorskiej. Dwukrotnie zdobywał nagrody podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, a także wymyślił i sam wykonywał autorski recital „Trup i walc”. Masowa widownia zapamiętała go przede wszystkim z legendarnego dubbingu, gdyż użyczył głosu dorosłemu Simbie w filmie „Król Lew” z 1994 roku oraz głównemu bohaterowi animacji „Aladyn”. Aktor grał też w filmach i serialach telewizyjnych, takich jak „Młode wilki”, „Złotopolscy” czy „Klan”, a swoich sił próbował również w rozrywkowym programie „Twoja twarz brzmi znajomo”.

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Nagła śmierć Pawła Tucholskiego wstrząsnęła fanami teatru

Jeszcze 27 października 2026 roku przedstawiciele Teatru im. Różewicza w Gliwicach oficjalnie poinformowali o tym, że Paweł Tucholski dołączył na stałe do zespołu aktorskiego tej śląskiej placówki. Wówczas nikt nie przypuszczał, że wkrótce wydarzy się tragedia.

Smutne doniesienia o odejściu wybitnego artysty opublikował serwis Broadway w Polsce. Z przekazanych relacji wynika, że Paweł Tucholski zmarł nagle 30 października 2026 roku. Te tragiczne wiadomości potwierdzili już znajomi cenionego aktora.

Dotarła dziś do nas bardzo smutna wiadomość. Wiadomość, na którą nikt z nas nie był gotowy. Odszedł Paweł Tucholski. Dla wielu znakomity aktor, artysta o niezwykłej wrażliwości i wyjątkowym głosie, którego kreacje na scenie, przed kamerą i za mikrofonem pozostaną z nami na zawsze. Dla nas jednak przede wszystkim wspaniały kolega, z którym wspólna praca była prawdziwą przyjemnością. Pawle, będziemy pamiętać Twój uśmiech, niebanalne poczucie humoru, życzliwość i profesjonalizm, z którym podchodziłeś do swojej pracy. Na zawsze pozostanie z nami również Twoja niezapomniana kreacja Kajfasza w „Jesus Christ Superstar” - spektaklu, na który co roku tak czekamy... Dziękujemy za wspólny czas, wszystkie spotkania i emocje, które nam podarowałeś. Będzie nam Ciebie brakowało