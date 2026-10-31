Kto odpadł z "Azja Express" 31 października 2026? Kolejna para pożegnała się z programem

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-31 21:25

Widzowie stacji TVN śledzą obecnie 5. sezon popularnego programu "Azja Express", w którym gwiazdy rywalizują o przetrwanie na trasie w Malezji. Po ostatniej zamianie par w klasyfikacji czasowej zaszły ogromne zmiany, a w 9. odcinku wyjątkowo doszło do kolejnej eliminacji. Sprawdź, kto odpadł z "Azja Express" 31 października 2026 roku.

Uczestnicy 5. sezonu "Azja Express" w TVN. Lista wszystkich par

W piątej odsłonie programu "Azja Express" emitowanego na antenie stacji TVN do rywalizacji stanęło osiem duetów.

  • Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar to duet stworzony przez utytułowaną wioślarkę i wicemistrzynię olimpijską oraz jej partnerkę, która zawodowo zajmuje się tańcem.
  • Edyta Herbuś w parze z Piotrem Bukowieckim, gdzie popularna aktorka, tancerka i triumfatorka 2. Konkursu Tańca Eurowizji podróżuje u boku swojego partnera życiowego, będącego producentem telewizyjnym i filmowym.
  • Małgorzata Socha i Mariusz Szydel, czyli doskonale znana widzom z produkcji "BrzydUla" oraz "Przyjaciółki" aktorka, której w wyścigu towarzyszy zaprzyjaźniony malarz.
  • Mateusz Banasiuk z siostrą Aldoną Banasiuk, w którym to zestawieniu gwiazdor seriali "Barwy szczęścia" i "Pierwsza miłość" połączył siły z krewną pracującą jako projektantka wnętrz i architektka.
  • Błażej Król oraz Robert „DrySkull” Krawczyk, czyli solowy artysta i wokalista formacji Kawałek Kulki w duecie z kompozytorem i producentem muzycznym, który ma na koncie współpracę z Dawidem Podsiadło czy Krzysztofem Zalewskim.
  • Zoja Skubis wraz z Marią Jeleniewską, gdzie działająca w sieci himalaistka połączyła siły ze znaną influencerką i triumfatorką 29. odsłony programu "Taniec z Gwiazdami".
  • Michał Danilczuk i jego brat Paweł Danilczuk, czyli duet łączący jurora formatu "You Can Dance" i tancerza posiadającego klasę „S” z miłośnikiem motoryzacji oraz właścicielem firmy z sektora instalacyjnego.
  • Adam „Naruciak” Zimmermann i Jakub „dezydery” Stulin, gdzie znany z komentowania telewizyjnych show youtuber wystartował u boku dawnego gracza komputerowego, który obecnie realizuje się jako twórca muzyki.

W dotychczasowych etapach z rywalizacji wyeliminowano już duet Skubis i Jeleniewskiej. Ze zmagań wycofali się również Naruciak i dezydery, co było podyktowane kłopotami zdrowotnymi pierwszego z internetowych twórców. Ta sytuacja sprawiła, że do gry ponownie weszły wyeliminowane wcześniej Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

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Co wydarzyło się w 9. odcinku "Azja Express"? Edyta Herbuś zdobyła amulet

Dziewiąty epizod zaprowadził uczestników do miejscowości Teluk Intan, gdzie musieli zmierzyć się z niezwykle rzadkim i luksusowym lokalnym specjałem, jakim są powstające z zaschniętej ptasiej śliny jadalne gniazda jaskółek. Zadanie polegało nie tylko na pozyskaniu tego drogocennego składnika, ale także na ugotowaniu według tradycyjnego przepisu i zjedzeniu słynnej zupy z gniazd jaskółczych.

Trzy duety z najlepszym czasem zameldowały się w punkcie kontrolnym i uzyskały prawo do gry o Amulet w słynącym z rolnictwa Sekinchan. Konkurencja opierała się na zasadach Sepak Takraw, co stanowi niezwykle efektowną, azjatycką odmianę siatkonogi. Zwycięsko z tego starcia wyszła Edyta Herbuś, która po pokonaniu braci Danilczuków zgarnęła swój pierwszy amulet.

Następnie akcja przeniosła się do słynącego z bogatej kultury Kuala Selangor, gdzie na zawodników czekała gra zręcznościowa Batu Seremban, wymagająca rzucania i łapania specjalnych woreczków z materiału. Konkurencję zorganizowano w otoczeniu dzikich małp oraz zabytkowych armat na wzgórzu Bukit Melawati, a uczestnicy musieli pod nadzorem mistrza bezbłędnie przejść przez cztery etapy trudności. Kolejna część etapu polegała na odszukaniu miejskich murali oraz uzupełnieniu krzyżówki z hasłem kierującym na Saloma Bridge, będący jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji Kuala Lumpur.

Kto odpadł z "Azja Express" 31 października 2026? Błażej Król poza programem

Finałowa część tego etapu miała miejsce bezpośrednio pod słynnymi drapaczami chmur Petronas Twin Towers. Punkt mety wyznaczono w budynku Malaysia Tourism Centre, gdzie gospodyni programu zliczyła punkty zgromadzone przez uczestników na przestrzeni dwóch ostatnich epizodów. Najgorszy rezultat oznacza koniec wyścigu, dlatego z programem "Azja Express" musieli pożegnać się Błażej Król i Robert „DrySkull” Krawczyk. Muzyczny duet uzbierał w zadaniach najmniejszą pulę punktów, co bezpośrednio przesądziło o ich ostatecznej eliminacji z telewizyjnego show.

- Nie myślimy kategoriach przegrany/wygrany. To, co my odwalili tutaj, to jest historia życia - powiedział Błażej Król.
Błażej Król i Robert Krawczyk z plecakami w programie Azja Express. O ich eliminacji przeczytasz na SE.
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