Ostrzeżenie IMGW dla kierowców tuż przed Wszystkich Świętych! Niebezpiecznie na drogach w tych regionach!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-31 18:45

Uwaga na niebezpieczną pogodę w nocy z soboty na niedzielę! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla trzech województw. Widoczność może miejscami spaść poniżej 200 metrów, co znacznie utrudni jazdę samochodem. Dodatkowym zagrożeniem będą marznące mgły, które mogą powodować oblodzenie dróg i chodników. Alerty obowiązują w niedzielę, 1 listopada, do godziny 10.

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Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą. Trzy województwa zagrożone

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi w nocy z soboty, 31 października, na niedzielę, 1 listopada. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnej części Polski.

Ostrzeżenia obejmują trzy województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Mają obowiązywać od godziny 1 w nocy do godziny 10 rano w niedzielę.

„Prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może miejscami spadać poniżej 200 m. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników” – ostrzega IMGW.

Szczególnie niebezpiecznie może być na trasach poza miastami, gdzie brakuje oświetlenia.

Marznące mgły i śliskie drogi. Uwaga we Wszystkich Świętych

Synoptycy zwracają uwagę, że miejscami mgła może marznąć. W takich warunkach na jezdniach i chodnikach może tworzyć się cienka, trudna do zauważenia warstwa lodu.

Tymczasem w niedzielę, 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych już od wczesnych godzin porannych wiele osób będzie podróżować na cmentarze.

IMGW zaleca zachowanie ostrożności. Kierowcy powinni dostosować prędkość do widoczności, zwiększyć odstęp od innych pojazdów i korzystać z odpowiedniego oświetlenia. Ostrożni powinni być również piesi, zwłaszcza na nieoświetlonych drogach.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że prognozowane zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne.

Według obecnych komunikatów alerty wygasną w niedzielę o godzinie 10, jednak ostateczna sytuacja będzie zależała od warunków pogodowych.

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