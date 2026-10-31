Ostrzeżenie IMGW dla kierowców tuż przed Wszystkich Świętych! Niebezpiecznie na drogach w tych regionach!

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą. Trzy województwa zagrożone

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi w nocy z soboty, 31 października, na niedzielę, 1 listopada. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla północnej części Polski.

Ostrzeżenia obejmują trzy województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Mają obowiązywać od godziny 1 w nocy do godziny 10 rano w niedzielę.

„Prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może miejscami spadać poniżej 200 m. Lokalnie mgła może marznąć, powodując śliskość dróg i chodników” – ostrzega IMGW.

Szczególnie niebezpiecznie może być na trasach poza miastami, gdzie brakuje oświetlenia.

Marznące mgły i śliskie drogi. Uwaga we Wszystkich Świętych

Synoptycy zwracają uwagę, że miejscami mgła może marznąć. W takich warunkach na jezdniach i chodnikach może tworzyć się cienka, trudna do zauważenia warstwa lodu.

Tymczasem w niedzielę, 1 listopada, czyli we Wszystkich Świętych już od wczesnych godzin porannych wiele osób będzie podróżować na cmentarze.

IMGW zaleca zachowanie ostrożności. Kierowcy powinni dostosować prędkość do widoczności, zwiększyć odstęp od innych pojazdów i korzystać z odpowiedniego oświetlenia. Ostrożni powinni być również piesi, zwłaszcza na nieoświetlonych drogach.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że prognozowane zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodować straty materialne.

Według obecnych komunikatów alerty wygasną w niedzielę o godzinie 10, jednak ostateczna sytuacja będzie zależała od warunków pogodowych.

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