Pierwszy śnieg i mróz w Polsce. Synoptycy podali konkretną datę załamania pogody

D.P
2026-10-30 13:37

Synoptycy przewidują gwałtowną zmianę pogody, spowodowaną napływem arktycznego powietrza. Może to oznaczać ostateczny koniec złotej polskiej jesieni oraz ciepłych i słonecznych dni. W najbliższym czasie w Polsce mogą wystąpić pierwsze w tym sezonie opady śniegu na nizinach, którym będzie towarzyszył silny mróz. Mimo że do rozpoczęcia kalendarzowej zimy pozostało jeszcze sporo czasu, w niektórych częściach kraju wkrótce może pojawić się śnieg. Początkowo zimowe warunki spodziewane są na południu Polski, jednak wiele wskazuje na to, że znaczne ochłodzenie dotrze także na północ. Szczegóły poniżej.

Osoba idąca zaśnieżonym chodnikiem wzdłuż białych krzewów i ławek. O prognozach na pierwszy śnieg przeczytasz na SE.
Autor: Amadeusz Calik

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Ochłodzenie uderzy na początku listopada

W nocy z 24 na 25 października przestawiliśmy zegarki z czasu letniego na zimowy. Skutkuje to szybszym zapadaniem zmroku i mniejszą ilością naturalnego światła w godzinach popołudniowych. Dni stają się coraz krótsze, a wkrótce odczujemy również wyraźny spadek temperatur. Choć w kalendarzu zima rozpoczyna się dopiero 21 grudnia, w niektórych częściach Polski zimowa aura pojawi się znacznie wcześniej. Meteorolodzy zapowiadają pierwsze poważne ochłodzenie już na pierwsze dni listopada.

Mróz do -10 stopni i śnieg na nizinach. Prognoza pogody na listopad

Z prognoz modelu GFS wynika, że już 3 listopada opady śniegu mogą wystąpić nie tylko w Tatrach, lecz także w Beskidach i Sudetach. W nocy z 3 na 4 listopada mróz może objąć również obszary położone poniżej 500 m n.p.m. Natomiast 4 listopada w centralnej i wschodniej części kraju deszcz ze śniegiem może stopniowo zamieniać się w śnieg. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Kielecczyźnie, Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu pokrywa śnieżna może wynieść od 1 do 5 cm.

W rejonach górskich śnieg może zalegać przynajmniej do 9 listopada. Na ten dzień prognozowane jest nadejście kolejnej fali opadów, która obejmie niemal całą Polskę, z wyjątkiem zachodnich części kraju. Miejscami ponownie może spaść od 1 do 5 cm śniegu. Do 11 listopada temperatura w wielu regionach może obniżyć się poniżej -5°C, a na południu kraju nawet do -10°C. Synoptycy podkreślają jednak, że prognozy długoterminowe są obarczone niepewnością i mogą jeszcze zostać skorygowane.

Prognoza pogody dla Pomorza na listopad. Co przewiduje IMGW?

Jak informuje portal „Puls Gdańska”, na Pomorzu warunki pogodowe mogą okazać się łagodniejsze niż w innych regionach Polski. Według modelu GFS od 4 do 8 listopada w części kraju nocami temperatura może obniżać się nawet do -4°C, natomiast nad Bałtykiem prognozowane są wyższe wartości. Europejski model ECMWF wskazuje z kolei na mniej zimowy wariant pogody. Zgodnie z nim około 9 listopada zamiast obfitych opadów śniegu może wystąpić intensywniejszy deszcz. Zbliżony scenariusz na 4 listopada przedstawia również IMGW. Prognozowane są miejscami niewielkie opady deszczu na południu kraju, deszcz ze śniegiem w rejonach podgórskich oraz możliwe opady śniegu w wysokich partiach Karpat.

Z prognozy IMGW wynika, że na Pomorzu temperatura minimalna może sięgać nawet 6°C. Dla porównania na wschodzie kraju i Podhalu przewidywane jest około -1°C, natomiast w centrum Polski około 0°C. Wszystko wskazuje więc na to, że mieszkańcy Pomorza przynajmniej na początku listopada mogą uniknąć większych przymrozków. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy na tak odległy termin mogą jeszcze się zmienić.

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