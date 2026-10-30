Pierwszy śnieg i mróz w Polsce. Synoptycy podali konkretną datę załamania pogody

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Ochłodzenie uderzy na początku listopada

W nocy z 24 na 25 października przestawiliśmy zegarki z czasu letniego na zimowy. Skutkuje to szybszym zapadaniem zmroku i mniejszą ilością naturalnego światła w godzinach popołudniowych. Dni stają się coraz krótsze, a wkrótce odczujemy również wyraźny spadek temperatur. Choć w kalendarzu zima rozpoczyna się dopiero 21 grudnia, w niektórych częściach Polski zimowa aura pojawi się znacznie wcześniej. Meteorolodzy zapowiadają pierwsze poważne ochłodzenie już na pierwsze dni listopada.

Mróz do -10 stopni i śnieg na nizinach. Prognoza pogody na listopad

Z prognoz modelu GFS wynika, że już 3 listopada opady śniegu mogą wystąpić nie tylko w Tatrach, lecz także w Beskidach i Sudetach. W nocy z 3 na 4 listopada mróz może objąć również obszary położone poniżej 500 m n.p.m. Natomiast 4 listopada w centralnej i wschodniej części kraju deszcz ze śniegiem może stopniowo zamieniać się w śnieg. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Kielecczyźnie, Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu pokrywa śnieżna może wynieść od 1 do 5 cm.

W rejonach górskich śnieg może zalegać przynajmniej do 9 listopada. Na ten dzień prognozowane jest nadejście kolejnej fali opadów, która obejmie niemal całą Polskę, z wyjątkiem zachodnich części kraju. Miejscami ponownie może spaść od 1 do 5 cm śniegu. Do 11 listopada temperatura w wielu regionach może obniżyć się poniżej -5°C, a na południu kraju nawet do -10°C. Synoptycy podkreślają jednak, że prognozy długoterminowe są obarczone niepewnością i mogą jeszcze zostać skorygowane.

Prognoza pogody dla Pomorza na listopad. Co przewiduje IMGW?

Jak informuje portal „Puls Gdańska”, na Pomorzu warunki pogodowe mogą okazać się łagodniejsze niż w innych regionach Polski. Według modelu GFS od 4 do 8 listopada w części kraju nocami temperatura może obniżać się nawet do -4°C, natomiast nad Bałtykiem prognozowane są wyższe wartości. Europejski model ECMWF wskazuje z kolei na mniej zimowy wariant pogody. Zgodnie z nim około 9 listopada zamiast obfitych opadów śniegu może wystąpić intensywniejszy deszcz. Zbliżony scenariusz na 4 listopada przedstawia również IMGW. Prognozowane są miejscami niewielkie opady deszczu na południu kraju, deszcz ze śniegiem w rejonach podgórskich oraz możliwe opady śniegu w wysokich partiach Karpat.

Z prognozy IMGW wynika, że na Pomorzu temperatura minimalna może sięgać nawet 6°C. Dla porównania na wschodzie kraju i Podhalu przewidywane jest około -1°C, natomiast w centrum Polski około 0°C. Wszystko wskazuje więc na to, że mieszkańcy Pomorza przynajmniej na początku listopada mogą uniknąć większych przymrozków. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy na tak odległy termin mogą jeszcze się zmienić.