Budowa tramwaju na Gocław ma ruszyć w 2027 roku. Trzecia trasa bez pieniędzy

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
2026-11-01 19:06

Po latach przekładania budowy tramwaj na Gocław ma wejść w etap prac w 2027 roku. Warszawa szykuje także trasę na Zieloną Białołękę i połączenie Ochoty z Mokotowem. Dwie inwestycje mają zapewnione finansowanie, trzecia wciąż potrzebuje środków.

Na Gocław tramwaj ma dotrzeć trasą, której budowę już wielokrotnie przekładano. Teraz Tramwaje Warszawskie zakładają start prac w czwartym kwartale 2027 roku, a firma Databout przygotowuje dokumentację wykonawczą. To pierwsza z trzech tras planowanych w Warszawie; pozostałe mają prowadzić na Zieloną Białołękę oraz połączyć Ochotę z Mokotowem.

Gocław czeka na tramwaj. Po drodze są też protesty

Torowisko na Gocław ma liczyć około 3,6 kilometra. Poprowadzi wzdłuż Kanału Wystawowego i ulicy Bora-Komorowskiego, a podróż do centrum ma zajmować około 20 minut. Nowa trasa ma zwiększyć możliwości przewozowe na Pradze-Południe. Mieszkańcy Gocławia korzystają przede wszystkim z autobusów, których czas przejazdu zależy od sytuacji na drogach.

Plany budzą kontrowersje z powodu przewidywanej likwidacji części ogródków działkowych i wycinki drzew. Miasto zapewniło na tę inwestycję środki z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z założeniami prace muszą zakończyć się do 2030 roku.

Zielona Białołęka ma zyskać dojazd do metra

Na Zielonej Białołęce przybywa mieszkańców, a transport publiczny nie zawsze nadąża za rozbudową osiedli. Planowana trasa o długości około 6,5 kilometra ma prowadzić do stacji Kondratowicza na linii metra M2. Przejazd z końcowego przystanku do metra ma zająć około 15 minut.

Końcowy przystanek zaplanowano w pobliżu szkoły podstawowej przy ulicy Zaułek. W przyszłości torowisko mogłoby zostać przedłużone w kierunku ulic Kobiałka i Zdziarskiej. Tramwaje mają jeździć po wydzielonym torowisku, niezależnie od samochodów, a w godzinach szczytu kursować nawet co 2-3 minuty.

Dokumentację tej trasy przygotowuje firma Voessing Polska. Budowa ma rozpocząć się w 2028 roku i zakończyć w 2030 roku. To druga z warszawskich inwestycji tramwajowych, która ma zapewnione finansowanie.

Ochota i Mokotów bez przejazdu przez centrum

Trzecie torowisko ma mieć około 1,5 kilometra i połączyć istniejące trasy na Ochocie i Mokotowie. Pobiegłoby wzdłuż ulic Banacha i Rostafińskich, przy południowej granicy Pola Mokotowskiego. Pasażerowie mogliby przejechać między dzielnicami bez podróży przez centrum. Połączenie ułatwiłoby też dojazd do placówek medycznych przy ulicach Banacha i Wołoskiej oraz umożliwiło uruchomienie nowych tras między Wilanowem, Mokotowem, Ochotą i Wolą.

Przygotowania napotkały sprzeciw części mieszkańców okolicznych osiedli. Pod koniec października Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało jednak w mocy decyzję środowiskową dotyczącą przebiegu trasy. Trwają prace projektowe, a budowa mogłaby odbyć się w latach 2028-2030. W odróżnieniu od dwóch pozostałych tras ta inwestycja wymaga jeszcze pozyskania finansowania.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

 
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