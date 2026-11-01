Ucho, koń i auto na grobie Jerzego Urbana. Jest też pewne przesłanie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-01 20:00

Jerzy Urban zmarł 3 października 2022 roku mając 89 lat. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jak wygląda jego grób? Patrząc na zdjęcia od razu da się zauważyć zaskakującą kompozycje ze zniczem. Jest tam koń, autko i... ucho, ale też ciekawe przesłanie.

Jerzy Urban to postać znana, która przez całe życie wzbudzała ogromne kontrowersje. Urban był rzecznikiem rządy w czasach PRL, a po 1989 roku stworzył tygodnik "NIE", pismo które miało zagorzałych fanów i jeszcze więcej przeciwników. Urban zmarł w październiku 2022 roku, a co ciekawe w jego śmierć nie wszyscy od razu uwierzyli. Dlaczego? Bo Jerzy Urban był znany z tego, że żartował z takich tematów jak śmierć i nagrywał prześmiewcze filmiki, w których pokazywał, jak mógłby wyglądać jego własny pogrzeb.

Jerzy Urban zmarł 3 października, a tydzień później, 11 października odbył się jego pogrzeb na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Zmarły spoczął w grobie rodziców: Marii i Jana. Jego ostatnie pożegnanie nie było spokojne, przed domem pogrzebowym zebrała się grupa osób, które manifestowały swoją niechęć do Urbana i jego działań.

Grób Jerzego Urbana i specjalny znicz

Kilka lat od jego śmierci widać, że miejsce jego spoczynku wciąż jest odwiedzane. Pamiętają o nim bliscy, ale nie tylko. Na grobie zauważyć można ciekawy znicz: konstrukcja składa się z różnych zaskakujących elementów, w tym: konia, auta czy ucha. Jak wiadomo Urban miał dystans do siebie i śmiał się z odstających uszu.

Na zniczu umieszczone zostało też ciekawe przesłanie: "Czytaj, nie będziesz idiotą". Znicz to dzieło pracowni Znic, która przedstawia się jako ta, która tworzy wyjatkowe znicze dla wyjątkowych osób:

- Staramy się, aby wyjątkowi ludzie za życia, mieli wyjątkowe znicze po śmierci. Wykorzystujemy do tego znicze, które leżały na grobach, luksfery, szkło i różne zabawki. Na ZNIC składa się kicz i zużyty znicz, a wszyscy wiemy, że dwa minusy dają plus.

ZOBCZCIE W GALERII ZDJĘĆ, JAK WYGLĄDA ZNICZ URBANA

Grób Jerzego Urbana z nietypowym zniczem. Na wstawce portret zmarłego. O szczegółach przeczytasz na SE.
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