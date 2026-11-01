Ucho, koń i auto na grobie Jerzego Urbana. Jest też pewne przesłanie

Jerzy Urban to postać znana, która przez całe życie wzbudzała ogromne kontrowersje. Urban był rzecznikiem rządy w czasach PRL, a po 1989 roku stworzył tygodnik "NIE", pismo które miało zagorzałych fanów i jeszcze więcej przeciwników. Urban zmarł w październiku 2022 roku, a co ciekawe w jego śmierć nie wszyscy od razu uwierzyli. Dlaczego? Bo Jerzy Urban był znany z tego, że żartował z takich tematów jak śmierć i nagrywał prześmiewcze filmiki, w których pokazywał, jak mógłby wyglądać jego własny pogrzeb.

Jerzy Urban zmarł 3 października, a tydzień później, 11 października odbył się jego pogrzeb na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Zmarły spoczął w grobie rodziców: Marii i Jana. Jego ostatnie pożegnanie nie było spokojne, przed domem pogrzebowym zebrała się grupa osób, które manifestowały swoją niechęć do Urbana i jego działań.

Grób Jerzego Urbana i specjalny znicz

Kilka lat od jego śmierci widać, że miejsce jego spoczynku wciąż jest odwiedzane. Pamiętają o nim bliscy, ale nie tylko. Na grobie zauważyć można ciekawy znicz: konstrukcja składa się z różnych zaskakujących elementów, w tym: konia, auta czy ucha. Jak wiadomo Urban miał dystans do siebie i śmiał się z odstających uszu.

Na zniczu umieszczone zostało też ciekawe przesłanie: "Czytaj, nie będziesz idiotą". Znicz to dzieło pracowni Znic, która przedstawia się jako ta, która tworzy wyjatkowe znicze dla wyjątkowych osób:

- Staramy się, aby wyjątkowi ludzie za życia, mieli wyjątkowe znicze po śmierci. Wykorzystujemy do tego znicze, które leżały na grobach, luksfery, szkło i różne zabawki. Na ZNIC składa się kicz i zużyty znicz, a wszyscy wiemy, że dwa minusy dają plus.

ZOBCZCIE W GALERII ZDJĘĆ, JAK WYGLĄDA ZNICZ URBANA