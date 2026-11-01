Tak wygląda grób Józefa Oleksego. Wyróżnia się prostotą i elegancją

Warszawskie Powązki Wojskowe, nekropolia dla wybitnych postaci polskiej polityki, kultury i życia społecznego, są miejscem spoczynku Józefa Oleksego. Grób tego wieloletniego filaru polskiej lewicy znajduje się w jednej z bocznych alejek cmentarza.

Nagrobek, wykonany z jasnego kamienia, wyróżnia się prostotą i symboliką. Na płycie wyryto jego imię, nazwisko, daty życia oraz kluczowe urzędy, takie jak "Marszałek Sejmu RP" i "Prezes Rady Ministrów". Powyżej inskrypcji umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą Oleksego z jego charakterystycznym, spokojnym wyrazem twarzy.

Zobacz: Grób Edwarda Gierka i jego żony tonie w zniczach. Wyjątkowy widok nawet we Wszystkich Świętych

To miejsce pamięci, pozbawione przepychu, a jednocześnie pełne godności, odzwierciedlało – zdaniem wielu jego współpracowników – charakter samego polityka. Grób Józefa Oleksego znajduje się w części Powązek Wojskowych, gdzie pochowano wielu polityków z okresu transformacji ustrojowej. Cmentarz w tym rejonie jest cichy i zadbany, a w czasie Wszystkich Świętych tonie w świetle setek zniczy. Odwiedzający często zatrzymują się przy grobie Oleksego, który, mimo upływu lat, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc spoczynku ludzi polskiej lewicy.

Sprawdź: Wanda Traczyk-Stawska spoczywa w skromniutkim grobie. Jeden szczegół zwraca uwagę

Wokół często widać świeże kwiaty i znicze, przynoszone nie tylko przez rodzinę i dawnych współpracowników, ale także przez przypadkowych przechodniów. Dla wielu z nich to symbol pamięci o człowieku, który niezależnie od politycznych ocen, był ważną postacią w historii Polski po 1989 roku.

16