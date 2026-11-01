Jadwiga Morawiecka ma drewniany nagrobek tymczasowy. Tak wygląda ponad rok po jej śmierci

Śmierć Jadwigi Morawieckiej

Mateusz Morawiecki poinformował o śmierci swojej 95-letniej matki 3 sierpnia 2025 roku. W emocjonalnym wpisie w sieci opisał, jak silna łączyła ich więź i jak wiele jej zawdzięcza. - Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie - napisał były premier. - Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna. Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą - dodawał poruszająco.

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Matka Mateusza Morawieckiego została pochowana we Wrocławiu, w przeciwieństwie do jej zmarłego męża Kornela, którego nagrobek znajduje się w Warszawie. Jej grób w dniu pogrzebu tonął w biało-czerwonych kwiatach, co stanowiło hołd dla jej patriotycznej postawy. Morawiecka, podobnie jak jej mąż, była aktywną działaczką opozycyjną w czasach PRL, udostępniając swoje mieszkanie na spotkania z Komitetem Obrony Robotników oraz z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Grób Jadwigi Morawieckiej

Obecnie, miejsce pochówku Jadwigi Morawieckiej prezentuje się w sposób godny i pełen szacunku. Choć jest to nagrobek tymczasowy, widać na pierwszy rzut oka, że jest on z niezwykłą starannością i troską pielęgnowany przez bliskich, którzy dbają o jego nienaganny wygląd.

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Konstrukcja grobu opiera się na naturalnej, drewnianej obudowie. W jej obrębie bujnie rozkwitają piękne, wielobarwne kwiaty, które nadają miejscu życia i koloru, świadcząc o ciągłej pamięci. Uzupełnieniem tej kompozycji są m.in. biało-czerwone znicze, których symbolika w oczywisty sposób nawiązuje do bohaterskiej działalności opozycyjnej zmarłej oraz jej niezłomnego patriotyzmu.

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