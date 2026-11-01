Wanda Traczyk-Stawska spoczywa w skromniutkim grobie. Jeden szczegół zwraca uwagę

Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Powstania Warszawskiego, zmarła 18 sierpnia 2026 roku i została pochowana 31 sierpnia na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, a w jej ostatnim pożegnaniu uczestniczyły liczne osobistości państwowe, w tym prezydent Warszawy i były prezydent.

W 2026 roku, tuż przed śmiercią, Wanda Traczyk-Stawska skierowała do Polaków poruszający, nagrany apel z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, w którym podkreślała fundamentalne znaczenie wolności i konieczność pielęgnowania pamięci o tych, którzy oddali życie za ojczyznę.

Jej miejsce spoczynku jest niezwykle skromne – zamiast tradycyjnego nagrobka znajduje się tam jedynie brzozowy krzyż z imieniem, a uwagę przykuwają liczne wstążki z pogrzebu, w tym biało-czerwone, żółto-czerwone i żółto-niebieskie, symbolizujące szeroką pamięć.

Wanda Traczyk-Stawska, znana pod pseudonimem "Pączek", żołnierka Powstania Warszawskiego, zmarła 18 sierpnia 2026 roku, 31 sierpnia po pogrzebie została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły liczne osobistości, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz były prezydent Bronisław Komorowski, oddając hołd jej zasługom i pamięci.

Skromny grób Wandy Traczyk-Stawskiej

Miejsce spoczynku Wandy Traczyk-Stawskiej jest bardzo skromne. Na jej grobie nie ma żadnego nagrobka ani elementów z kamienia - jest tylko krzyż złożony z brzozowego drewna. Na nim widnieje tabliczka z jej imieniem. Na środku złożono skromną wiązankę otoczoną kilkoma zniczami. Uwagę przykuwa jednak jeden szczegół, którego raczej nie znajduje się na innych mogiłach, czyli liczne wstążki zachowane z wiązanek z pogrzebu. Widać wiele biało-czerwonych wstęg, a wśród nich można znaleźć także żółto-czerwoną i żółto-niebieską.

Ostatnia rocznica Powstania Warszawskiego

W 2026 roku Wanda Traczyk-Stawska po raz ostatni wzięła udział w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, choć nie mogła się pojawić osobiście. Skierowała wówczas do Polaków poruszający apel. Ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście uczestniczyć w uroczystościach, dlatego jej przesłanie zostało odtworzone z wcześniejszego nagrania, co wyjaśnił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski. W swoim wystąpieniu podkreślała fundamentalne wartości:

- Najważniejsza jest wolność, ona jest podstawą do samoorganizacji społeczeństwa, ona jest konieczna do tego, byśmy razem zrobili coś dobrego - mówiła.

Apelowała również o pielęgnowanie pamięci o tych, którzy oddali życie za ojczyznę.

- Bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy walczyli o wolność, bo oni nie dostają nic, tylko naszą pamięć. Ta nasza wdzięczność jest dla nich jedyną zapłatą - podkreśliła.

W naszej galerii zobaczysz, jak teraz wygląda grób Wandy Traczyk-Stawskiej:

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