Grób Edwarda Gierka i jego żony tonie w zniczach. Wyjątkowy widok nawet we Wszystkich Świętych

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-01 5:00

Podczas gdy większość uwagi w dniu Wszystkich Świętych skupia się zazwyczaj na niedawno zmarłych, szczególny hołd składany jest w Sosnowcu na grobie Edwarda Gierka. Mimo upływu ponad dwóch dekad od jego śmierci, pamięć o byłym I sekretarzu KC PZPR pozostaje żywa, co corocznie manifestuje się niezliczonymi zniczami i kwiatami pokrywającymi jego miejsce spoczynku. Widok ten, udokumentowany przez syna Gierka, profesora Adama Gierka, świadczy o trwałym sentymencie społeczności lokalnej.

  • Grób Edwarda Gierka w Sosnowcu, mimo upływu ponad 20 lat od jego śmierci, jest co roku w Dzień Wszystkich Świętych obficie pokrywany zniczami i kwiatami, świadcząc o trwałej pamięci lokalnej społeczności.
  • Zjawisko to zostało udokumentowane i opublikowane w mediach społecznościowych przez syna Edwarda Gierka, prof. Adama Gierka, który wyraził wdzięczność za pamięć o rodzicach.
  • Liczba zniczy jest tak duża, że nie mieszczą się one na płycie nagrobnej i są układane wokół pomnika, tworząc wieczorem łunę światła, co podkreśla skalę hołdu.

Grób Edwarda Gierka, gdzie spoczywa wraz z żoną Stanisławą Gierek, na cmentarzu w Sosnowcu, stał się 1 listopada centralnym punktem lokalnej pamięci. Znaczna liczba zniczy i kwiatów świadczy o trwałym sentymencie i szacunku dla zmarłego.

Świadectwo syna

Profesor Adam Gierek, syn zmarłego w 2001 roku pierwszego sekretarza KC PZPR, wykorzystał media społecznościowe, aby podzielić się widokiem grobu rodziców. Do zdjęć dołączył wzruszający wpis, w którym wyraził wdzięczność za pamięć o ojcu.

- Sosnowiec -Zagórze -01 XI 2023r. Sosnowiecki grób na cmentarzu przy ul. Zuzanny Edwarda i Stanisławy Gierek -który zmarł 29 lipca 2001r. tonie w kwiatach i niezliczonej ilości zniczów. Wielopokoleniowe Wspomnienia, SZACUNEK i zachowana PAMIĘĆ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI - napisał wówczas.

Ten gest podkreśla trwałość pamięci o Edwardzie i Stanisławie Gierek wśród lokalnej społeczności, która wciąż odwiedza to miejsce, zwłaszcza w ważne rocznice i podczas Wszystkich Świętych.

Piękny pomnik i mnóstwo zniczy

Edward Gierek został pochowany na cmentarzu w Sosnowcu, a w 2007 roku dołączyła do niego jego żona, Stanisława Gierek. Sam pomnik małżeństwa charakteryzuje się skromnością i prostotą. Jest to niewysoki, wąski nagrobek wykonany z czarnego kamienia, pozbawiony wyszukanych zdobień. Jedynym wyróżniającym się elementem jest tablica z wyciętą ozdobą w kształcie płaczącej wierzby. Na płycie nagrobnej, obok wyrytych nazwisk i dat życia, znajdują się również wykute w kamieniu portrety Edwarda i Stanisławy Gierek.

Przez cały rok pełno na nim zniczy, w tym także charakterystycznych w biało-czerwonych barwach. 1 listopada natomiast grób Gierków dosłownie tonie w zapalonych światełkach. Nawet w tak wyjątkowym dniu widok robi wyjątkowe wrażenie. Widać, że wiele osób pragnie oddać hołd parze.

W naszej galerii zobaczysz grób Edwarda Gierka i jego żony:

Grób Edwarda Gierka w Sosnowcu tonie w zniczach. Obok miniatura z portretem polityka. O pamięci bliskich czytaj na SE.
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