Grób Andrzeja Morozowskiego skrywa ogromny dramat. Kilka słów na grobie odkrywa bardzo smutną prawdę

Andrzej Morozowski był znanym i cenionym dziennikarzem, który przez ostatnie lata był związany z TVN24, gdzie prowadził program publicystyczny "Tak jest" . Redaktor zmarł po walce z chorobą nowotworową w wieku 69 lat. Jego śmierć wstrząsnęła światem mediów i polityki, ponieważ dziennikarz zajmował się tą tematyką i znał polskich polityków, którzy doceniali jego profesjonalizm.

Kariera Andrzeja Morozowskiego

W latach 1990–2000 Morozowski pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

To on był jednym z dziennikarzy, wraz z Tomaszem Sekielskim, który wywołał burzę z posłanką Renatą Beger w roli głównej. W latach 2005–2010 prowadzili oni autorski program "Teraz my!" w TVN. To właśnie tam wyszła na jaw afera, która wstrząsnęła polską polityką. W 2006 przy współpracy z posłanką Samoobrony Renatą Beger dziennikarze za pomocą ukrytej kamery nagrali jej rozmowy z politykami PiS, co zapoczątkowało tzw. aferę taśmową.

Prywatne życie Andrzeja Morozowskiego. Rodzinny dramat. Nie żyje jego syn Jan

Dziennikarz był mężem koleżanki po fachu. Jego żoną była Agata Nowakowska, później Morozowska, pracowała jako dziennikarka "Gazety Wyborczej", zajmując się m.in. tematyką ekonomiczną. Później związała swoją karierę z biznesem i została rzeczniczką prasową jednej z popularnych sieci drogeryjnych. Z Morozowskim poznali się w Sejmie: - Andrzeja poznałam w Sejmie, obydwoje byliśmy dziennikarzami. Andrzej pracował wtedy w Radiu Zet i tak to się zaczęło - mówiła kobieta w magazynie "Viva". Mieli syna Jana.

Niegdyś wspominali, że jako dziecko chłopiec miał poważne kłopoty zdrowotne. Po urodzeniu był ciężko chory i spędził wiele miesięcy na leczeniu w Centrum Zdrowia Dziecka. Niestety, okazuje się, że młody mężczyzna nie żyje, odszedł na kilka miesięcy przed swoim ojcem. Jan zmarł w lutym 2026 roku.

Grób Andrzeja Morozowskiego znajduje się pod Warszawą

Andrzej Morozowski spoczął na cmentarzu w Pyrch pod Warszawą. Na tamtejszym cmentarzu pochowany jest m.in. ks. Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Grób Morozowskiego tuż po pogrzebie został pokryty wieńcami i wiązankami. Wśród nich można było dostrzec kwiaty od krewnych, znajomych, a także prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, premiera Donalda Tuska, a także przyjaciół z TVN i TVN24, z którymi to zmarły był związany. Jak to miejsce wygląda kilka miesięcy po śmierci dziennikarza? Zdjęcia grobu poruszają do głębi.