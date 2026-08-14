Grób Andrzeja Morozowskiego w Pyrach. Bukiety białych róż nie są przypadkiem

W piątek 14 sierpnia odbył się pogrzeb Andrzeja Morozowskiego. Jego ostatnie pożegnanie rozpoczęła wzruszająca ceremonia na Powązkach Wojskowych w Warszawie, ale dziennikarz nie został pochowany na tym cmentarzu. Pochówek odbył się na cmentarzu pod Warszawą w miejscowości Pyry. Na tamtejszym cmentarzu pochowany jest ks. Ryszard Rumianek, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Uroczysta ceremonia pożegnalna Andrzeja Morozowskiego była pełna poruszających scen. Już na samy początku przedstawione zostały życiorys i dokonania dziennikarza. Kolega zmarłego, redaktor Tomasz Sianecki wspomniał, że Andrzej Morozowski był wielkim fanem warszawskiego folkloru, szczególnie przedwojennego. Dlatego też w czasie pożegnalnej, świeckiej ceremonii wystąpił zespół Jana Młynarskiego, czyli Warszawskie Combo Taneczne i na początku wykonał utwór "Graj skrzypku, graj!".

- To nie jest przypadkowy wybór, uwielbiał ten zespół, uwielbiał Mieczysława Fogga. Słuchał go w samochodzie, co może potwierdzić każdy, kto czasem z duszą na ramieniu zdecydował się na jazdę z nim. Moroz, gdy tylko mógł, włączał audycję pana Jana Młynarskiego "Dancing, salon, ulica" we wczesne niedzielne popołudnie w Radiowej Trójce. Niewykluczone, że kojarzący się z warszawskim folklorem kaszkiet, noszony namiętnie przez Andrzeja, wziął się właśnie stąd - mówił wyraźnie wzruszony Sianecki.

Wśród osób, które wzięły udział w ostatniej drodze Andrzeja Morozowskiego byli przedstawiciele świata mediów i polityki, ponieważ redaktor całe lata zajmował się tą tematyką, był dziennikarzem politycznym. Na pogrzeb przybyli m.in. były minister sprawiedliwości, senator Adam Bodnar, senator Michał Kamiński, poseł Ryszard Petru, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik, Piotr Kraśko, Brygida Grysiak, Tomasz Sianecki, Tomasz Sekielski, ksiądz Kazimierz Sowa, Edward Miszczak, Beata Tadla, Justyna Pochanke, Bogdan Rymanowski, a także Adam Michnik.

Morze kwiatów na grobie Andrzeja Morozowskiego w Pyrach

Grób Andrzeja Morozowskiego w podwarszawskich Pyrach został pokryty wieńcami i wiązankami. Wśród nich można było dostrzec kwiaty od krewnych, znajomych, a także prezydneta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, premiera Donalda Tuska, a także przyjaciół z TVN i TVN24, z którymi to zmarły był związany. Patrząc na zdjęcia grobu uwagę zwracają nie tylko wieńce, ale też ustawione bukiety białych róż. To część żałobników przyniosła ze sobą właśnie te kwiaty.

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Andrzej Morozowski, znany i ceniony dziennikarz, który przez ostatnie lata był związany z TVN24, gdzie prowadził program publicystyczny "Tak jest" zmarł zmarł po chorobie nowotworowej w wieku 69 lat. Pozostawił rodzinę: żonę Agatę i jedynego syna Jana. Zawodowo związany był m.in. z TVN24 i Radiem Zet. Co ciekawe ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jednak wybrał ścieżkę medialną. W latach 1990–2000 pracował w Radiu Zet, ale w tym czasie współpracował także z TVP, był reporterem sejmowym "Teleexpressu". Od 2001 związany z TVN24 jako prowadzący lub współprowadzący takie programy jak: "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", "Rozmowa bardzo polityczna", oraz "Tak jest".

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