Tak wygląda grób Kornela Morawieckiego. Piękny cytat na marmurowym pomniku

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-11-01 14:00

Kornel Morawiecki, ojciec byłego premiera, poseł i twórca Solidarności Walczącej odszedł w wieku 78 lat 30 września 2019 roku. Choć jego życie w głównej mierze związane było z Wrocławiem, to został on pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Na jego nagrobku umieszczono piękny cytat z jego sejmowego przemówienia.

Kornel Morawiecki, z wykształcenia fizyk i wykładowca akademicki, był polskim politykiem i aktywnym opozycjonistą. Jego zaangażowanie w ruch antykomunistyczny datuje się od protestów studenckich w 1968 roku. Po ogłoszeniu stanu wojennego stworzył Solidarność Walczącą, której celem była bezkompromisowa walka o niezależność Polski, prowadzona m.in. poprzez wydawanie prasy podziemnej i organizację demonstracji. Doświadczył inwigilacji i przymusowej emigracji. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku założył Partię Wolność. W 2015 roku uzyskał mandat poselski i pełnił funkcję Marszałka Seniora Sejmu. W 2019 roku uhonorowano go Orderem Orła Białego.

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Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 roku, w wieku 78 lat. Ceremonie pożegnalne rozpoczęły się w piątek, 4 października, dzień przed zaplanowanym na sobotę pogrzebem. Tego dnia w Sali Kolumnowej Sejmu wystawiono trumnę z ciałem polityka. O godzinie 19:00 z parlamentu wyruszył kondukt żałobny, który pokonał około 3,5 km, przechodząc przez ulice Wiejską, Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową i Długą, aż do Katedry Polowej Wojsa Polskiego. Tam, do północy, odbywało się czuwanie. W sobotę w katedrze odprawiono mszę pogrzebową, po której nastąpiło złożenie ciała do grobu.

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Mogiła Kornela Morawieckiego znajduje się niedaleko wejścia na Powązki Wojskowe. Mogiła byłego opozycjonisty to okazały, prostokątny pomnik z płaskorzeźbą trzech postaci na jednym z krótszych brzegów. Na wierzchu widać wygrawerowany krzyż oraz poruszającą inskrypcję. Jest to fragment jego słynnego przemówienia inauguracyjnego jako Marszałka Seniora Sejmu VIII kadencji (z 12 listopada 2015 r.).

Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy dla innych. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania, sensu tożsamego z niepojętym Bogiem"

W galerii poniżej możecie natomiast zobaczyć, jak wygląda grób żony Kornela Morawieckiego. Ś.p. pani Jadwiga spoczywa we Wrocławiu:

Grób Jadwigi Morawieckiej
Galeria zdjęć 12
Ojciec i matka Morawieckiego są pochowani na zupełnie innych cmentarzach, w dwóch różnych miastach
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