Grób Andrzeja Olechowskiego. Skromny, ale elegancki pomnik na cmentarzu w Wilanowie

Andrzej Olechowski wielu osobom kojarzył się jako polityk, a także jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej w 2001 roku. Przez lata działał politycznie, pracował jako minister finansów i szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był też szefem rady nadzorczej jednego z czołowych banków, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i ekspertem gospodarczym.

Ale co ciekawe, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Olechowski, który próbował swoich sił także w wyborach prezydenckich (w roku 2000 i ponownie w roku 2010), pracował również jako dziennikarz radiowy, menadżer muzyczny, prezenter oraz DJ. Miał też biski związek z wielkimi gwiazdami muzyki lat 70. W tamtym czasie był kierownikiem artystycznym zespołu Krzysztofa Klenczona „Trzy korony".

Jedną z jego najdłuższych przyjaźni była natomiast ta z Wojciechem Mannem, dziennikarzem muzycznym. To właśnie Mann jako jeden z pierwszych przekazał smutną wiadomość o śmierci Andrzeja Olechowskiego: - Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje - napisał wówczas.

Andrzej Olechowski spoczywa na Cmentarzu Wilanowskim

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego zgromadził tłumy znajomych, także ze świata polityki. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu politycy, na czele z premierem Donaldem Tuskiem.

Na pogrzebie pojawili się też: senator Krzysztof Kwiatkowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Grzegorz Schetyna, były prezydent Bronisław Komorowski, Paweł Graś, senator Tomasz Grodzki, ale też Leszek Balcerowicz, Gromosław Czempiński, Paweł Piskorski, Marcin Święcicki.

Grób Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie jest bardzo prosty. To pomnik z czarnego kamienia, z wyrytym na płycie białym krzyżem. W tej samej mogli spoczywa matka polityka, Barbara.