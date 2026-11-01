Grób Andrzeja Olechowskiego. Skromny, ale elegancki pomnik na cmentarzu w Wilanowie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-01 18:25

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2026 mając 78 lat. Jego pogrzeb odbył się w Warszawie w pięknym kościołku św. Anny, a przewodniczył jej najbardziej znanych duchownych w Polsce, kardynał Kazimierz Nycz. Polityk został pochowany na wilanowskim cmentarzu. Oto, jak wygląda jego grób.

Andrzej Olechowski wielu osobom kojarzył się jako polityk, a także jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej w 2001 roku. Przez lata działał politycznie, pracował jako minister finansów i szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był też szefem rady nadzorczej jednego z czołowych banków, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i ekspertem gospodarczym.

Ale co ciekawe, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Olechowski, który próbował swoich sił także w wyborach prezydenckich (w roku 2000 i ponownie w roku 2010), pracował również jako dziennikarz radiowy, menadżer muzyczny, prezenter oraz DJ. Miał też biski związek z wielkimi gwiazdami muzyki lat 70. W tamtym czasie był kierownikiem artystycznym zespołu Krzysztofa Klenczona „Trzy korony". 

Jedną z jego najdłuższych przyjaźni była natomiast ta z Wojciechem Mannem, dziennikarzem muzycznym. To właśnie Mann jako jeden z pierwszych przekazał smutną wiadomość o śmierci Andrzeja Olechowskiego: - Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje - napisał wówczas. 

Andrzej Olechowski spoczywa na Cmentarzu Wilanowskim

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego zgromadził tłumy znajomych, także ze świata polityki. W ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu politycy, na czele z premierem Donaldem Tuskiem.

Na pogrzebie pojawili się też: senator Krzysztof Kwiatkowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Grzegorz Schetyna, były prezydent Bronisław Komorowski, Paweł Graś, senator Tomasz Grodzki, ale też Leszek Balcerowicz, Gromosław Czempiński, Paweł Piskorski, Marcin Święcicki.

Grób Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie jest bardzo prosty. To pomnik z czarnego kamienia, z wyrytym na płycie białym krzyżem. W tej samej mogli spoczywa matka polityka, Barbara.

Nagrobek Andrzeja Olechowskiego w Wilanowie. Na miniaturze portret polityka. O jego życiu i śmierci przeczytasz na SE.
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