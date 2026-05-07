Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Gwiazdor TVN w rozpiętej koszuli i polscy miliarderzy

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-05-07 10:57

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego zgromadził wielu żałobników, którzy chcieli towarzyszyć legendarnemu twórcy PO w ostatniej drodze. W ostatnim pożegnaniu nie brali jednak udziału tylko politycy, ale też osoby ze świata kultury, wielkiego biznesu i mediów. Wśród nich pojawili się Piotr Kraśko, który zwracał uwagę strojem, Katarzyna Frank-Niemczycka i Zbigniew Niemczycki oraz Jerzy Starak z Anną Woźniak-Starak, a także Allan Starski.

Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy Paulina Jaworska
Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy
Galeria zdjęć 89

Andrzej Olechowski wielu osobom kojarzył się jako polityk, a także jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej w 2001 roku. Przez lata działał politycznie, pracował jako minister finansów i szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był też szefem rady nadzorczej jednego z czołowych banków, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i ekspertem gospodarczym. Ale co ciekawe, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Olechowski, który próbował swoich sił także w wyborach prezydenckich (w roku 2000 i ponownie w roku 2010), pracował również jako dziennikarz radiowy, menadżer muzyczny, prezenter oraz DJ. Stąd jego znajomości w świecie sztuki, kultury czy biznesu.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego odbył się na warszawskim Wilanowie w środę, 6 maja. Msza pogrzebowa odbyła się w pięknym kościołku św. Anny, a przewodniczył jej najbardziej znanych duchownych w Polsce, kardynał Kazimierz Nycz. Oprócz niego mszę koncelebrowało kilku księży w tym znany z telewizji, a prywatnie brat jednego z polityków (posła KO Marka Sowy), ksiądz Kazimierz Sowa. 

Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy
Galeria zdjęć 12

Oczywiście w ostatniej drodze towarzyszyli Olechowskiemu również politycy, na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Na pogrzebie pojawili się też: senator Krzysztof Kwiatkowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Grzegorz Schetyna, były prezydent Bronisław Komorowski, Paweł Graś, senator Tomasz Grodzki, ale też Leszek Balcerowicz, Gromosław Czempiński, Paweł Piskorski, Marcin Święcicki.

Ze świata kultury obecny był Allan Starski (polski scenograf) z żoną, dziennikarz Wojciech Mann, który przyjaźnił się ze zmarłym od szkoły podstawowej, ale też gwiazdor TVN Piotr Kraśko, który zwracał uwagę strojem ze względu na rozpiętą dość szeroko koszulę. 

Wśród żałobników byli także jedni z najbogatszych Polaków, czyli małżonkowie Katarzyna Frank-Niemczycka ze Zbigniewem Niemczyckim oraz małżeństwo: Jerzy Starak z Anną Woźniak-Starak. 

GALERIA Z POGRZEBU ANDRZEJA OLECHOWSKIEGO NIŻEJ

Zaskoczenie, kto przyszedł na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego. Wielki gwiazdor TVN i polscy miliarderzy Paulina Jaworska
Galeria zdjęć 89
RYCHARD: JESTEM PRZECIWNY KRYPTOWALUTOM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANDRZEJ OLECHOWSKI
WOJCIECH MANN
PIOTR KRAŚKO