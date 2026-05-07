Andrzej Olechowski wielu osobom kojarzył się jako polityk, a także jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej w 2001 roku. Przez lata działał politycznie, pracował jako minister finansów i szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był też szefem rady nadzorczej jednego z czołowych banków, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego i ekspertem gospodarczym. Ale co ciekawe, a nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Olechowski, który próbował swoich sił także w wyborach prezydenckich (w roku 2000 i ponownie w roku 2010), pracował również jako dziennikarz radiowy, menadżer muzyczny, prezenter oraz DJ. Stąd jego znajomości w świecie sztuki, kultury czy biznesu.

Pogrzeb Andrzeja Olechowskiego odbył się na warszawskim Wilanowie w środę, 6 maja. Msza pogrzebowa odbyła się w pięknym kościołku św. Anny, a przewodniczył jej najbardziej znanych duchownych w Polsce, kardynał Kazimierz Nycz. Oprócz niego mszę koncelebrowało kilku księży w tym znany z telewizji, a prywatnie brat jednego z polityków (posła KO Marka Sowy), ksiądz Kazimierz Sowa.

Oczywiście w ostatniej drodze towarzyszyli Olechowskiemu również politycy, na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Na pogrzebie pojawili się też: senator Krzysztof Kwiatkowski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Grzegorz Schetyna, były prezydent Bronisław Komorowski, Paweł Graś, senator Tomasz Grodzki, ale też Leszek Balcerowicz, Gromosław Czempiński, Paweł Piskorski, Marcin Święcicki.

Ze świata kultury obecny był Allan Starski (polski scenograf) z żoną, dziennikarz Wojciech Mann, który przyjaźnił się ze zmarłym od szkoły podstawowej, ale też gwiazdor TVN Piotr Kraśko, który zwracał uwagę strojem ze względu na rozpiętą dość szeroko koszulę.

Wśród żałobników byli także jedni z najbogatszych Polaków, czyli małżonkowie Katarzyna Frank-Niemczycka ze Zbigniewem Niemczyckim oraz małżeństwo: Jerzy Starak z Anną Woźniak-Starak.

