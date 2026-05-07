Tusk wręczy papieżowi Leonowi XIV Pięcioksiąg Mojżesza po kaszubsku. To nie przypadek!

Wizyta premiera Donalda Tuska w Rzymie i Watykanie zaplanowana została na czwartek, 7 maja. Szef polskiego rządu o godz. 9 został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. To pierwsze spotkanie Tusk i Ojca Świętego Leona XIV, który w piątek (8 maja) będzie obchodził pierwszą rocznicę wybory na papieża.

Premier Tusk w Watykanie spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolinem. Oczywiście nie ominie także grobu papieża Polaka i złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra. Premier będzie miał także rozmowy polityczne, ponieważ o godz. 15.30 szef rządu spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w Palazzo Chigi.

Wiadomo, że na audiencję do papieża Leona XIV Donald Tusk nie poszedł z pustymi rękami: - Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy - oznajmił jeszcze przed audiencją. To wyjątkowy prezent, tym bardziej, że księga została wydana w języku kaszubskim. Dlaczego? Po prostu Tusk zawsze podkreśla, że jest Kaszubem, bardzo też szanuje to, identyfikuje się z Kaszubami, docenia i promuje ich kulturę oraz język. Podarowanie papieżowi czegoś, co jest mu tak bliskie, to wyjątkowy dar.

Pięcioksiąg Mojżesza - czym jest i co zawiera?

Czym jest Pięcioksiąg Mojżesza? To część Biblii, a konkretnie pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu. W skład pięcioksięgu wchodzą:

Księga Rodzaju (Genesis), która opisuje stworzenie świata i człowieka, historię pierwszych ludzi, czyli Adama i Ewy.

Księga Wyjścia (Exodus), która uwolnienie Izraela z egipskiej niewoli, zawarcie przymierza z Bogiem przez Mojżesza na Synaju.

Księga Kapłańska (Leviticus), która wskazuje na opisy obrzędów i zachowań związanych z oddawaniem czci Jahwe przez naród wybrany, opisuje prawa oraz ofiar za grzechy.

Księga Liczb (Numeri), która opisuje przeżycia uwolnionych z niewolnictwa Izraelitów z niewoli egipskiej, a także ich losy podczas czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię w drodze do Ziemi Obiecanej.

Księga Powtórzonego Prawa (Deuteronomium), w niej zawarte są przepisy prawa, które Bóg podyktował Mojżeszowi na górze Horeb.

