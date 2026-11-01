Tron dla Ireny Santor, ludowe stroje i elegancka Kwaśniewska. Specjalna noc w "Tańcu z Gwiazdami"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-01 20:22

9. odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniesie ogromne zaskoczenia dla widzów. Pary zatańczą już po dwa tańce - jeden ludowy, drugi do piosenki Ireny Santor. Niektóre pary już błyszczały na ściance. Jednak to tron Ireny Santor i kreacja Jolanty Kwaśniewskiej skradły serca widzów! Mamy ZDJĘCIA

"Irena Santor Night" i tańce ludowe

W 9. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" widzów oraz uczestników czeka wyjątkowy, przepełniony emocjami wieczór pod hasłem Irena Santor Night. Z okazji przypadającego na ten dzień święta 1 listopada rywalizujące pary zaprezentują na parkiecie aż po dwa dopracowane układy taneczne. W pierwszej odsłonie gwiazdy zatańczą do największych i najbardziej poruszających przebojów legendy polskiej estrady, Ireny Santor.

Drugim wyzwaniem tego odcinka będą tradycyjne polskie tańce ludowe, stanowiące barwny ukłon w stronę rodzimej kultury i tradycji. Niezwykłą oprawę odcinka dopełni zmiana w składzie sędziowskim - w fotelu jurorskim zamiast Julii Wieniawy gościnnie zasiądzie była pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Ten odcinek dostarczy odbiorcom głębokiej nostalgii, klasyki muzycznej oraz niezapomnianych wrażeń na parkiecie.

Pary, które są w 9. odcinku:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy -
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Jolanta Kwaśniewska i Irena Santor w programie. Na miniaturze tron. O kulisach odcinka przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 36

Irena Santor w pomarańczowej stylizacji. Kwaśniewska w pięknym garniturze

Nie tylko Iwona Pavlović zachwyciła. Irena Santor postawiła na piękną pomarańczową stylizację. Zasiadła ona potem na specjalnym tronie przygotowanym dla niej przez Polsat. Jolanta Kwaśniewska wybrała klasyczny, acz gustowny komplet garnitur+spodnie. Pod marynarką znalazła się srebrna, błyszcząca koszula. Pojawiła się też Natsu z Wojtkiem Kuciną. Influencerka postawiła na zakrytą kreację, choć odkryła swoje piękne kolana! Jej partner za to miał zwykłą koszulę i spodnie. Polskie gwiazdy ubrano też w klasyczne stroje ludowe. Zobaczcie to w galerii zdjęć!

Nie uwierzycie, jaki Mandaryna miała pomysł na taniec! Krystian nie wytrzymał!
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