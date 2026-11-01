Nowy rok zaczyna się... dziś! IMGW ujawnia niezwykłe fakty

Nowy rok już się rozpoczął! IMGW wyjaśnia, dlaczego właśnie 1 listopada

W niedzielę, 1 listopada rozpoczął się nowy rok hydrologiczny 2027. Informację przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

– Dziś (1 listopada) rozpoczęliśmy Nowy Rok Hydrologiczny 2027 – poinformował IMGW. Dlaczego właśnie teraz? Wyjaśnienie ma związek z pogodą i naturalnym obiegiem wody.

Nowy rok hydrologiczny 2027. Dlaczego zaczyna się w listopadzie?

W przeciwieństwie do roku kalendarzowego rok hydrologiczny trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

– Rok hydrologiczny jest liczony nieco inaczej niż kalendarzowy, ponieważ trwa od 1 listopada do 31 października. Jest to uwarunkowane klimatycznie i naukowo – wyjaśnia IMGW na Facebooku.

Początek listopada to ważny moment dla specjalistów zajmujących się wodą. Kończy się wtedy jeden cykl związany z zasilaniem rzek przez opady i topniejący śnieg, a zaczyna kolejny.

– To moment, w którym kończy się cykl zasilania rzek wodami roztopowymi i opadowymi z poprzedniego sezonu, a rozpoczyna się proces budowania zasobów wodnych na nowo – tłumaczy instytut.

Dzięki temu naukowcom łatwiej jest sprawdzać, ile wody trafia do rzek i zbiorników, jak zmieniają się jej zasoby i jaki wpływ mają na nie opady oraz susze.

Hydrolodzy też mają Sylwestra! IMGW zdradza szczegóły

Co ciekawe, hydrolodzy nie tylko rozpoczynają nowy rok wcześniej, ale również obchodzą własnego Sylwestra.

– I na koniec pytanie: czy hydrolodzy obchodzą Sylwestra? Jak najbardziej – przekazał IMGW.

W tym roku przedstawiciele instytutu uczestniczyli w corocznym wydarzeniu organizowanym na Dworcu Wodnym WWA nad Wisłą w Warszawie.

Nie chodzi jednak o tradycyjną zabawę sylwestrową. Podczas spotkania odbywają się wykłady i dyskusje poświęcone hydrologii, czyli nauce zajmującej się wodą i jej obiegiem w przyrodzie.

Nowy rok hydrologiczny 2027 potrwa do 31 października 2027 roku. Dla hydrologów to początek kolejnego okresu obserwacji i badań zasobów wodnych w Polsce.

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