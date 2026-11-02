Agnieszka Fitkau-Perepeczko odwiedziła grób męża z bukietem czerwonych róż. Odpowiedziała na zarzuty o fotomontaż!

Marek Perepeczko ma grób godny "Janosika". Żona zmarłego odwiedziła go tuż przed Świętem Zmarłych

Marek Perepeczko zmarł 17 listopada 2005 r. Już niebawem minie więc 21 lat od śmierci uwielbianego aktora, którego widzowie pokochali za rolę w kultowym "Janosiku", a później w "13 posterunku". 31 października, dzień przed Świętem Zmarłych, grób męża odwiedziła Agnieszka Fitkau-Perepeczko. W sieci napisała:

Wizyta u Marka w Częstochowie... i właśnie na chwilęwyszło słońce.

Dołączyła zdjęcie wykonane przy niezwykłym pomniku aktora. Pozowała do niego z dużym bukietem czerwonych róż, tuląc twarz do płyty nagrobnej. Perepeczko spoczywa na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, a jego pomnik widać już z daleka. Jest godny "Janosika"!

Niezwykły grób Perepeczki

Pierwotnie Marek Perepeczko został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, jednak teraz spoczywa zupełnie gdzie indziej. W październiku zeszłego roku jego prochy zostały przeniesione do Częstochowy, miasta, z którym był silnie związany. To tam mieszkał i pracował jako dyrektor teatru, tam zmarł.

Marek będzie się cieszył... z pięknego grobu i ciepła ludzi, którzy będą go odwiedzać w ukochanym mieście... Będzie się cieszył i ze swoich Przyjaciół... których pragnieniem było... żeby był blisko... a którzy o to prosili mnie ostatnie dwadzieścia lat... Proszę. Uszanujcie moją decyzję... Hejterstwo... głupota... bezradność ludzka nie robi i nigdy nie robiła na mnie wrażenia... - pisała o sprawie wdowa po Perepeczce.

Początkowo grób artysty nie miał nagrobka, ale to zmieniło się w maju tego roku. Wdowa po Perepeczce podziękowała Jerzemu Kędziorze za wspaniały pomnik. Zakład kamieniarski, który wykonał dzieło, też jest z niego dumny.

Tak wygląda, gdy rzemiosło spotyka legendę. Mieliśmy zaszczyt wykonać pomnik Marka Perepeczki - dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, legendarnego Janosika. Rzeźba powstała według projektu prof. Jerzego Kędziory - wybitnego artysty, którego wizja wyznacza najwyższe standardy. Realizacja projektu na takim poziomie to dla nas potwierdzenie tego, czemu poświęcamy swoją pracę każdego dnia.

Internauci komentują

Nagrobek od początku wzbudza ogromne emocje. Teraz, gdy Agnieszka Fitkau-Perepeczko pokazała go w sieci, znów zawrzało. Pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, ale i krytykujące gwiazdę pozującą przy pomniku. Perepeczko odniosła się do nich w osobnym wpisie, wspomniała o tym, że zarzucono jej fotomontaż i posługiwanie się sztuczną inteligencją. Aktorka postanowiła opublikować kolejne zdjęcia i napisała:

Bez komentarza, bo słów brak.

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