"Wszystkim dobranoc". Ostatni utwór Bonnie Tyler trafi do sieci po jej śmierci

Podczas obchodów Wszystkich Świętych miliony osób na całym globie oddawały hołd swoim zmarłym krewnym, a liczne grono wspominało również wybitnych artystów. Pamięć o zmarłej Bonnie Tyler uczcili w internecie jej najbliżsi, oddani wielbiciele oraz mieszkańcy jej rodzinnych stron. Wśród pełnych emocji wpisów pojawiła się wiadomość o planowanej pośmiertnej publikacji ostatniego nagrania piosenkarki.

Bonnie Tyler we wspomnieniach rodziny. Bliscy zapowiadają ostatnią piosenkę

Artystka znana z takich ponadczasowych hitów jak „Holding out for a hero” oraz „Total eclipse of the heart” odeszła 8 lipca bieżącego roku. Zmarła w wieku 75 lat w Portugalii, gdzie przez kilka miesięcy była hospitalizowana po skomplikowanym zabiegu chirurgicznym. Pomimo ogromnego wsparcia płynącego od fanów z różnych zakątków świata oraz wiary rodziny, zmagająca się z ciężką chorobą gwiazda przegrała walkę o życie.

W okresie Wszystkich Świętych krewni Bonnie Tyler podzielili się w sieci prywatnymi fotografiami z domowych zbiorów oraz bardzo osobistymi refleksjami. Hołd wokalistce oddali także mieszkańcy jej rodzinnej Walii, w której spoczęła. Przy tej okazji współpracownicy, przyjaciele oraz członkowie rodziny nieoczekiwanie ujawnili plany wydania ostatniej kompozycji, nad którą gwiazda pracowała kilka miesięcy przed śmiercią.

Zobacz też: Bruce Willis zmaga się z ciężką chorobą. Nowe nagranie córki pokazuje obecny stan aktora

Pośmiertny utwór legendy. Kiedy premiera?

W oficjalnych mediach społecznościowych wokalistki opublikowano już poruszającą zapowiedź tego szczególnego wydawnictwa. Piosenka „Love, light and peace”, co w tłumaczeniu oznacza „Miłość, światło i pokój”, została zarejestrowana poprzedniej zimy jako ostatnie dzieło ukończone przez Bonnie Tyler przed nagłym uderzeniem choroby. Utwór trafi do słuchaczy w piątek, 13 listopada 2026 roku, a bliscy artystki zdradzili, że na samym końcu nagrania słychać jej w pełni spontaniczne, niezaplanowane słowa pożegnania.

- Naszym największym życzeniem na Boże Narodzenie byłoby to, żeby Bonnie mogła zaprezentować tę piosenkę osobiście. "Love, light and peace" to ostatni utwór, który Bonnie nagrała. Ukaże się 13 listopada – czytamy. - Nagrany zeszłej zimy, napisany przez Chrissie Hammond i Terry’ego Brittena oraz wyprodukowany przez Brittena i Davida Mackaya, kończy się spontanicznie dodanym przez Bonnie pożegnaniem: "wszystkim dobranoc” – dodali krewni i przyjaciele gwiazdy. Piosenkę można już teraz zapisać przedpremierowo w ramach opcji pre-save na najpopularniejszych serwisach streamingowych.

Nie przegap: Alicja Szemplińska z nowym singlem. Fani chcą ją wysłać na Eurowizję drugi raz z rzędu!

Sonda Który utwór Bonnie Tyler lubisz najbardziej? "Lost in France" "It's a Heartache" "Total Eclipse of the Heart" "Holding Out for a Hero" "If You Were a Woman (And I Was a Man)"