Maryla Rodowicz pokazała synów. Wróciła wspomnieniami do wczasów w PRL-u

Upływające lata nie wpływają na aktywność zawodową Maryli Rodowicz, która nieustannie koncertuje i zachwyca fanów. Napięty grafik nie przeszkadza jej jednak w dbaniu o relacje z bliskimi - trójką dzieci, czyli dwoma synami oraz córką. Niedawno gwiazda opublikowała w sieci kadr z rodzinnego spotkania na wypadzie na Mazury, a przy okazji wróciła wspomnieniami do trudnych warunków, w jakich wypoczywało się tam w czasach PRL-u.

Dzieci gwiazdy unikają show-biznesu

Ikoniczna piosenkarka doczekała się dwojga dzieci ze związku z reżyserem Krzysztofem Jasińskim, 47-letniego dziś Jana oraz 44-letniej Katarzyny. Z kolei owocem jej małżeństwa z byłym mężem Andrzejem Dużyńskim jest 39-letni syn Jędrzej. Cała trójka raczej stroni od blasku fleszy i rozwija swoje kariery poza branżą rozrywkową. Sama Maryla Rodowicz otwarcie przyznaje, że obecnie bardzo docenia chwile spędzane z pociechami, mimo że w przeszłości jej intensywne życie koncertowe uniemożliwiało stałą obecność w domu i codzienną opiekę nad maluchami.

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Maryla Rodowicz na wspólnym zdjęciu z synami

Piosenkarka zazwyczaj chroni prywatność swojej rodziny i rzadko opowiada o detalach z życia rodzinnego, jak i niechętnie publikuje wspólne ujęcia, ale tym razem zrobiła dla fanów wyjątek. Udostępniła fotografię z Janem i Jędrzejem, zwracając uwagę, że obaj synowie mierzą ponad 190 centymetrów wzrostu i wyraźnie ją przewyższają. Pod mazurskim kadrem natychmiast pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów, a sama gwiazda postanowiła opowiedzieć o swoich wyjazdach w te rejony w czasach PRL-u.

- Rzadko mi się udaje zrobić zdjęcie z moimi synami. Tak samo byliśmy uchachani nad tym samym jeziorem 30 lat temu. Taka sytuacja. Pozdrawiam was z Mazur - napisała Maryla Rodowicz na Instagramie. - Zaczęłam jeździć na Mazury na początku lat 80. i przepadłam. Pokochałam Mazury. Wynajmowałam dom nad jeziorem, kuchenka 2-palnikowa, lodówka w garażu. [...] No i co z tego, że kuchenka 2-palnikowa. Gotowało się. Rano biegłam na łąkę, zrywałam kwiaty, robiłam dla dzieci śniadanie. Dzisiaj łąki już nie ma, zamiast łąki stoi kilkadziesiąt domów. A mimo to ciągle wracamy na Mazury - dodała na Facebooku.

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Jan Jasiński i Jędrzej Dużyński - czym się zajmują?

Losy zawodowe najstarszego syna gwiazdy są dziś związane właśnie z Krainą Wielkich Jezior. Choć Jan Jasiński ma w swoim CV dyplom ze studiów filozoficznych oraz doświadczenie w innych branżach, ostatecznie wybrał branżę budowlaną i uruchomił firmę wznoszącą drewniane domy nad mazurskimi jeziorami. Z kolei młodszy syn piosenkarki, Jędrzej Dużyński, w przeszłości interesował się między innymi muzyką, ale finalnie postawił na zawód fotografa i konsekwentnie unika medialnego szumu.

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