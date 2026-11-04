"Znieczulenie" dostanie 2. sezon? Przyszłość serialu Netflixa z Leszkiem Lichotą

Kasia Kowalska
2026-11-04 19:28

Platforma Netflix wypuściła swój pierwszy polski serial medyczny zatytułowany "Znieczulenie". Produkcja, w której główną rolę gra znany z "Watahy" oraz "Znachora" Leszek Lichota, zbiera świetne opinie. Przyjrzeliśmy się, jak wyglądają szanse na realizację drugiego sezonu tego tytułu.

Leszek Lichota jako dr Łazarz wyprowadzany przez policję. O serialu Znieczulenie przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: K.GRABOWSKA/Netflix/ Materiały prasowe

O czym opowiada serial "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą?

Głównym bohaterem produkcji jest grany przez Leszka Lichotę wybitny neurochirurg, doktor Łazarz. Jego błyskotliwa kariera w ogromnym ośrodku medycznym gwałtownie się załamuje po przeprowadzeniu odważnej, ale ostatecznie nieudanej operacji. Zmuszony do odejścia lekarz przenosi się do szpitala na prowincji, gdzie styka się ze zżytą lokalną społecznością i zupełnie nowymi dla siebie zasadami. Na miejscu szybko orientuje się, że jego skłonność do naginania reguł w imię ratowania ludzkiego życia wywołuje skrajne emocje, od podziwu po silne kontrowersje. Ogromna pewność siebie oraz brak pokory czynią z Łazarza medyka wyjątkowego, lecz jednocześnie prowadzą do starć z systemem i etyką zawodową, obnażając gigantyczny ciężar odpowiedzialności za zdrowie pacjentów.

Twórcy zadbali o to, aby ekranowe wydarzenia w serialu "Znieczulenie" wiernie odwzorowywały współczesną praktykę lekarską oraz obowiązujące procedury, dlatego nad realizacją czuwał zespół konsultantów medycznych. Swój kreatywny wkład w projekt wniósł także lekarz i producent Neal Baer, kojarzony między innymi z pracy przy kultowym serialu "Ostry dyżur", który chętnie dzielił się z obsadą i ekipą swoim bogatym doświadczeniem dramaturgicznym.

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Obsada serialu "Znieczulenie". Kto występuje obok Leszka Lichoty?

W produkcji na ekranie obok odtwórcy głównej roli Leszka Lichoty pojawia się plejada znanych nazwisk. W obsadzie znaleźli się Karolina Gruszka, Aleksandra Popławska, Filip Kowalewicz, Dorota Kolak, a także Masza Wągrocka i Krzysztof Stelmaszyk. Ponadto w serialu występują Gamou Fall, Hugo Tarres, Zbigniew Suszyński, Mariusz Bonaszewski, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik, Karol Biskup, Magdalena Koleśnik oraz Joanna Balasz.

Czy powstanie 2. sezon serialu "Znieczulenie" na platformie Netflix?

W tym momencie przedstawiciele serwisu Netflix nie ogłosili jeszcze oficjalnych planów dotyczących dalszych losów serialu "Znieczulenie" ani jego ewentualnego zakończenia. Produkcja ma jednak ogromny potencjał, by stać się wielkim przebojem i zdobyć widzów również za granicą, co sprawia, że szanse na zamówienie kolejnych odcinków są naprawdę bardzo wysokie.

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