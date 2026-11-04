Ewakuowano ponad 100 dzieci! Straż pożarna w żłobku i przedszkolu

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Izbicy Kujawskiej w powiecie włocławskim. Wszystko zaczęło się od charakterystycznego zapachu gazu, który wyczuły dzieci. W obawie o ich bezpieczeństwo dyrekcja zdecydowała o natychmiastowym opuszczeniu budynku.

Ewakuowano ponad 100 dzieci! Co ważne, całą akcję przeprowadzono jeszcze przed przyjazdem strażaków. Dzięki szybkiej reakcji personelu najmłodsi znaleźli się w bezpiecznym miejscu.

Kiedy na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, rozpoczęło się zabezpieczanie terenu i ustalanie źródła niebezpiecznego wycieku. Szybko okazało się, skąd ulatniał się gaz.

– Gaz wyciekał ze skrzynki gazowej. Wyciekiem zajęła się gazownia – przekazał nam bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Na szczęście obyło się bez poszkodowanych. Po opanowaniu sytuacji dzieci mogły wrócić do przedszkola i żłobka. Ewakuacja zakończyła się szczęśliwie, a szybka reakcja pracowników placówek pozwoliła uniknąć narażania najmłodszych na dalsze niebezpieczeństwo.