Przerażające sceny na pasach. Kierowca potrącił psa i uciekł! Nagranie szokuje

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-04 12:19

Groźna sytuacja na przejściu dla pieszych w Mogilnie. 79-letni kierowca Opla Corsy nie ustąpił pierwszeństwa mężczyźnie przechodzącemu przez pasy z psem. Doszło do potrącenia czworonoga. Kierowca nawet się nie zatrzymał i odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci przeanalizowali nagranie monitoringu i namierzyli sprawcę. Senior stracił prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na ul. 900-lecia w Mogilnie. Mężczyzna przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, prowadząc psa na smyczy. Jeden z kierowców zatrzymał się przed pasami, by umożliwić im bezpieczne przejście. Niestety, drugi z nadjeżdżających samochodów nie zareagował w odpowiednim momencie.

Kierujący Oplem Corsą nie ustąpił pierwszeństwa i uderzył w przechodzącego psa. Zamiast zatrzymać się i zainteresować losem poszkodowanego zwierzęcia, odjechał z miejsca zdarzenia. Na szczęście czworonóg przeżył.

Potrącił psa na pasach i odjechał. Policja przeanalizowała monitoring

Sprawą zajęli się policjanci z Mogilna. Funkcjonariusze przeanalizowali zapis monitoringu, który pozwolił im ustalić, kto siedział za kierownicą Opla Corsy.

Okazało się, że sprawcą był 79-letni mieszkaniec Mogilna. Mężczyzna nie uniknął konsekwencji swojego zachowania.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Skierowali również wniosek o jego ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze przypominają, że kierowcy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i ustępować pierwszeństwa osobom znajdującym się na pasach. Tym razem niebezpieczne zachowanie kierowcy mogło zakończyć się znacznie poważniej.

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