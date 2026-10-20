Dyniowa farma w sercu Gdańska. Bezpłatna jesienna atrakcja przyciąga tłumy

Halloween coraz bliżej. Gdańsk gotowy na jesienne święto

Za niespełna dwa tygodnie na ulicach będzie można spotkać dzieci przebrane za duchy, czarownice i inne straszne postacie. W wielu lokalach w Trójmieście pojawią się charakterystyczne lampiony wykonane z wydrążonych dyń, a najmłodsi ruszą po słodycze, pukając do drzwi i wykrzykując „cukierek albo psikus”. Halloween, wywodzące się z dawnych zwyczajów celtyckich, obchodzone jest każdego roku 31 października, dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych. Święto staje się coraz bardziej popularne również w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przybywa także tematycznych imprez, balów przebierańców i wydarzeń z halloweenowymi atrakcjami.

Dynia bez wątpienia należy do najbardziej charakterystycznych symboli Halloween. Tradycja tworzenia lampionów pochodzi z Irlandii, gdzie według dawnych wierzeń służyły one do odstraszania złych duchów. Pierwotnie wykonywano je z rzep, ale gdy zwyczaj dotarł do Ameryki, zaczęto używać dyń, ponieważ były większe i znacznie łatwiejsze do wydrążenia.

Dyniowa farma na Placu Dominikańskim w Gdańsku. Wstęp za darmo

Tymczasem dyniowe szaleństwo dotarło już do centrum Gdańska! Na Placu Dominikańskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Targowej, powstała dyniowa farma, która cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Można ją odwiedzać zupełnie za darmo. Na miejscu przygotowano setki dyń, drewniany mostek, huśtawkę przystrojoną kolorowymi liśćmi oraz regały pełne jesiennych dekoracji. O wrażenia z wizyty na dyniowej farmie i to, czy poczuli już atmosferę jesieni, gdańskich spacerowiczów pytał reporter Radia Eska Iwo Pastuszka.

- Dynie wyglądają jak w filmie, można się poczuć jak w filmie, zrobić sobie fajne zdjęcia. Też trochę pośmiać się, docenić tę naturę. Nie wiadomo, kiedy dni się skończą słoneczne i nie zrobi się już całkowicie zima. - Klimat jesieni od 1 września. Widziałam już też wiele takich dekoracji dyniowych, włącznie z moim pokojem! - Zaczynam czuć tą jesienną aurę teraz naprawdę. Mamy świetną pogodę, także mamy możemy się delektować piękną, złotą polską jesienią – komentują spacerowicze.

Dyniowa farma jest dostępna dla wszystkich bezpłatnie, przez całą dobę i bez potrzeby kontaktowania się z obsługą. Jesienne dekoracje pozostaną na Placu Dominikańskim przynajmniej do końca października, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą.

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