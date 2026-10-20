Dyniowa farma w sercu Gdańska. Bezpłatna jesienna atrakcja przyciąga tłumy

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Iwo Pastuszka
2026-10-20 18:45

Dyniowe szaleństwo w samym centrum Gdańska! Na Placu Dominikańskim, tuż obok Hali Targowej, stanęła dyniowa farma. Jesienne dekoracje przyciągają mieszkańców oraz turystów, a odwiedzenie tego miejsca nic nie kosztuje. Wśród przygotowanych ozdób znalazły się setki dyń, drewniany mostek, huśtawka udekorowana kolorowymi liśćmi oraz regały wypełnione jesiennymi dekoracjami. Zobacz zdjęcia.

Halloween coraz bliżej. Gdańsk gotowy na jesienne święto

Za niespełna dwa tygodnie na ulicach będzie można spotkać dzieci przebrane za duchy, czarownice i inne straszne postacie. W wielu lokalach w Trójmieście pojawią się charakterystyczne lampiony wykonane z wydrążonych dyń, a najmłodsi ruszą po słodycze, pukając do drzwi i wykrzykując „cukierek albo psikus”. Halloween, wywodzące się z dawnych zwyczajów celtyckich, obchodzone jest każdego roku 31 października, dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych. Święto staje się coraz bardziej popularne również w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przybywa także tematycznych imprez, balów przebierańców i wydarzeń z halloweenowymi atrakcjami.

Dynia bez wątpienia należy do najbardziej charakterystycznych symboli Halloween. Tradycja tworzenia lampionów pochodzi z Irlandii, gdzie według dawnych wierzeń służyły one do odstraszania złych duchów. Pierwotnie wykonywano je z rzep, ale gdy zwyczaj dotarł do Ameryki, zaczęto używać dyń, ponieważ były większe i znacznie łatwiejsze do wydrążenia.

Dyniowa farma na Placu Dominikańskim w Gdańsku. Wstęp za darmo

Tymczasem dyniowe szaleństwo dotarło już do centrum Gdańska! Na Placu Dominikańskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Targowej, powstała dyniowa farma, która cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Można ją odwiedzać zupełnie za darmo. Na miejscu przygotowano setki dyń, drewniany mostek, huśtawkę przystrojoną kolorowymi liśćmi oraz regały pełne jesiennych dekoracji. O wrażenia z wizyty na dyniowej farmie i to, czy poczuli już atmosferę jesieni, gdańskich spacerowiczów pytał reporter Radia Eska Iwo Pastuszka.

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- Dynie wyglądają jak w filmie, można się poczuć jak w filmie, zrobić sobie fajne zdjęcia. Też trochę pośmiać się, docenić tę naturę. Nie wiadomo, kiedy dni się skończą słoneczne i nie zrobi się już całkowicie zima.

- Klimat jesieni od 1 września. Widziałam już też wiele takich dekoracji dyniowych, włącznie z moim pokojem!

- Zaczynam czuć tą jesienną aurę teraz naprawdę. Mamy świetną pogodę, także mamy możemy się delektować piękną, złotą polską jesienią – komentują spacerowicze.

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Dyniowa farma jest dostępna dla wszystkich bezpłatnie, przez całą dobę i bez potrzeby kontaktowania się z obsługą. Jesienne dekoracje pozostaną na Placu Dominikańskim przynajmniej do końca października, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą.

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