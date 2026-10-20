Zarobisz ponad 14 tysięcy złotych, pracując przez cztery dni w tygodniu. Czekają na CV

Ponad 14 tys. zł brutto miesięcznie

Bardzo atrakcyjne ogłoszenie widnieje w serwisie ePraca, należącym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zatrudnienie oferuje firma HYDROWIERT KIRSCHKE & SKOWRON.

Zainteresowani mogą liczyć na pensję zaczynającą się od 14 100 zł brutto na miesiąc. W planach jest etat i umowa na okres próbny. Kandydat musi legitymować się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wymagane jest również obycie z robotami wiertniczymi - nowy pracownik musi znać się na wierceniu studni głębinowych, bo na tym właśnie skupi się jego działanie.

Praca od poniedziałku do czwartku

Sporym atutem ogłoszenia jest praca przez cztery dni w tygodniu. Wiertacz będzie stawiał się w pracy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00. Jest to system jednozmianowy, wynoszący 40 godzin w tygodniu. Warto jednak wiedzieć, że to praca wiążąca się z podróżami służbowymi po całym kraju.

Oferta pracy wiertacz

Jeżeli spełniasz powyższe oczekiwania, możesz skontaktować się z firmą. Wystarczy przesłać swoje curriculum vitae na maila: [email protected]. Posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym plusem podczas weryfikacji.

Portal ePraca to skarbnica ofert z wielu sektorów na terenie całego państwa. Jest on administrowany przez resort pracy i zbiera dane z urzędów zatrudnienia. Znajdziemy tam nie tylko propozycje etatów, ale też staży, praktyk czy lokalnych szkoleń. W ogłoszeniach szczegółowo podawane są widełki płacowe, zakres działań i wymagania względem kandydatów.

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