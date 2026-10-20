Zarobisz ponad 14 tysięcy złotych, pracując przez cztery dni w tygodniu. Czekają na CV

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-20 7:11

Na rządowym portalu ePraca pojawiła się interesująca oferta zatrudnienia. Przyszły pracownik może liczyć na ponad 14 tys. zł brutto miesięcznie oraz gwarantowane noclegi podczas służbowych wyjazdów. Do tego będzie pracował tylko cztery dni w tygodniu.

Pracownicy obsługujący maszynę wiertniczą na budowie. O szczegółach atrakcyjnej oferty pracy przeczytasz na SE.
Autor: Tatiana Diuvbanova/ Shutterstock

Ponad 14 tys. zł brutto miesięcznie

Bardzo atrakcyjne ogłoszenie widnieje w serwisie ePraca, należącym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zatrudnienie oferuje firma HYDROWIERT KIRSCHKE & SKOWRON.

Zainteresowani mogą liczyć na pensję zaczynającą się od 14 100 zł brutto na miesiąc. W planach jest etat i umowa na okres próbny. Kandydat musi legitymować się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wymagane jest również obycie z robotami wiertniczymi - nowy pracownik musi znać się na wierceniu studni głębinowych, bo na tym właśnie skupi się jego działanie.

Praca od poniedziałku do czwartku

Sporym atutem ogłoszenia jest praca przez cztery dni w tygodniu. Wiertacz będzie stawiał się w pracy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00. Jest to system jednozmianowy, wynoszący 40 godzin w tygodniu. Warto jednak wiedzieć, że to praca wiążąca się z podróżami służbowymi po całym kraju.

Oferta pracy wiertacz

Jeżeli spełniasz powyższe oczekiwania, możesz skontaktować się z firmą. Wystarczy przesłać swoje curriculum vitae na maila: [email protected]. Posiadanie prawa jazdy kategorii B będzie dodatkowym plusem podczas weryfikacji.

Portal ePraca to skarbnica ofert z wielu sektorów na terenie całego państwa. Jest on administrowany przez resort pracy i zbiera dane z urzędów zatrudnienia. Znajdziemy tam nie tylko propozycje etatów, ale też staży, praktyk czy lokalnych szkoleń. W ogłoszeniach szczegółowo podawane są widełki płacowe, zakres działań i wymagania względem kandydatów.

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