Mama nagle straciła przytomność. 5-letnia Sara nie spanikowała i wezwała pomoc

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce, kiedy kobieta nagle straciła przytomność na oczach swojej 5-letniej córki. Mała Sara stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jednak wykazała się dojrzałością, jakiej mógłby pozazdrościć niejeden dorosły. Zamiast panikować, szybko połączyła się z ciocią przez komunikator wideo i opowiedziała jej o zasłabnięciu mamy.

To właśnie dzięki przytomności umysłu małej bohaterki natychmiast zaalarmowano odpowiednie służby. Zespół ratownictwa medycznego udzielił poszkodowanej niezbędnej pomocy, po czym bezpiecznie przetransportował ją na oddział szpitalny.

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5-letnia Sara uratowała matkę. Odwiedziny policjantów i ratowników

Informację o godnym naśladowania czynie pięciolatki przekazali funkcjonariusze Pomorskiej Policji. Mundurowi zaznaczyli, że reakcja Sary jest niezwykle budująca i zasługuje na najwyższe słowa uznania.

Z małą bohaterką spotkali się osobiście szef skarszewskiego komisariatu asp. szt. Jarosław Libera, szef Kociewskiego Centrum Zdrowia Maciej Manikowski, a także załoga pogotowia ratunkowego. Złożyli oni dziewczynce serdeczne podziękowania za uratowanie życia matce i obdarowali ją prezentami.

Słowa uznania popłynęły również od działaczy NSZZ Policjantów. Związkowcy przekazali dodatkowe upominki, z których ucieszyła się zarówno Sara, jak i jej młodszy brat lub siostra.

Służby apelują do rodziców. Edukacja najmłodszych ratuje życie

Wydarzenia z udziałem Sary dobitnie uświadamiają, jak kluczowe jest edukowanie maluchów w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nawet kilkulatek jest w stanie uratować czyjeś życie, o ile posiada wiedzę, w jaki sposób zawiadomić bliskich lub służby o nagłym zdarzeniu.