Ogień wybuchł w kuchni, po chwili płonęło już poddasze. Dramat w restauracji w Bytowie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-25 17:55

W bytowskiej restauracji Młyn wybuchł w niedzielę niebezpieczny pożar. Ogień, który najpierw zajął kuchnię, błyskawicznie przedostał się na wyższe kondygnacje. Z żywiołem zmagało się kilkanaście zastępów straży pożarnej, a budynek opuściły dwie osoby jeszcze zanim rozległy się syreny wozów ratunkowych. Szczęśliwie obyło się bez rannych.

Dwaj strażacy tyłem przy wozie gaśniczym. O pożarze popularnej restauracji w Bytowie przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock zdjęcie ilustracyjne

Kilkanaście minut przed południem w niedzielę, 25 października, wpłynęło zawiadomienie o płomieniach trawiących popularny lokal gastronomiczny Młyn przy ulicy Wolności w Bytowie. Żywioł początkowo objął wyłącznie pomieszczenia kuchenne, jednak bardzo dynamicznie zaczął się rozprzestrzeniać. W mgnieniu oka pożar przeniósł się wyżej, całkowicie zajmując poddasze obiektu.

Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego pomorskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej wynika, że obyło się bez tragedii. Młodszy aspirant Dawid Westrych zaznaczył, że dwie osoby znajdujące się wewnątrz zdołały uciec z budynku, zanim na miejsce dotarły pierwsze ekipy ratunkowe. W wyniku tego groźnego incydentu nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Pożar w Bytowie. Strażacy musieli rozbierać dach lokalu

Walka z szalejącym żywiołem okazała się niezwykle wymagająca. Do opanowania sytuacji skierowano aż siedemnaście zastępów straży pożarnej, które prowadziły zaawansowane działania gaśnicze. Ratownicy musieli podjąć się również prac rozbiórkowych. Tylko w ten sposób mundurowi mogli dotrzeć do ukrytych źródeł ognia, aby mieć pewność, że płomienie zostały całkowicie ugaszone.

Skala tego zdarzenia wymusiła zadysponowanie znacznych sił ratowniczych na miejsce akcji. Wynikało to w głównej mierze z faktu, że ogień zdołał przedostać się na strych budynku.

Utrudnienia w Bytowie po pożarze restauracji. Zamknięto drogę krajową

Pożar miał ogromny wpływ na ruch drogowy w mieście. Jak podał gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, konieczne było całkowite zablokowanie ulicy Wolności, która stanowi fragment drogi krajowej numer 20. Dla kierowców wyłączono z ruchu odcinek pomiędzy rondem u zbiegu z ulicą Dworcową a ulicą 1 Maja.

W związku z utrudnieniami komunikacyjnymi na miejscu zjawili się funkcjonariusze policji, którzy zajęli się kierowaniem aut na wyznaczone objazdy lokalnymi ulicami.

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