Koniec z Sylwestrem w Polsce. Tutaj warto wyjechać

Sylwester 2026/2027

Sylwester 2026/2027 wypada w czwartek, 31 grudnia 2026 roku. Tego dnia pożegnamy mijający rok, a o północy powitamy 2027 rok. Wiele osób już wcześniej planuje, gdzie spędzi tę wyjątkową noc. Do wyboru są zarówno imprezy organizowane w restauracjach i hotelach, jak i wyjazdy zagraniczne czy wypoczynek w górach lub nad morzem. Warto pamiętać, że 1 stycznia 2027 roku przypada w piątek, co pozwala zaplanować dłuższy noworoczny wypoczynek.

Sylwester za granicą. Te kierunki przyciągają turystów

Osoby, które chcą spędzić ostatnią noc w roku w wyjątkowej atmosferze, mogą zdecydować się na wyjazd za granicę. Dużą popularnością cieszą się europejskie miasta, w których organizowane są koncerty, pokazy świetlne i imprezy plenerowe. Wśród kierunków, które warto rozważyć, znajdują się m.in. Praga, Wiedeń, Budapeszt czy Berlin. Więcej propozycji znajdziecie w galerii poniżej.

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Kierunki na Sylwestra. Tu warto pojechać [LISTA]

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Sylwester w hotelu. Tu będą imprezy

Zagraniczny wyjazd nie jest jedynym sposobem na spędzenie Sylwestra poza domem. W Polsce również nie brakuje hoteli, które przygotowują specjalne oferty na zakończenie roku. W zależności od obiektu goście mogą liczyć na uroczystą kolację, bal z muzyką na żywo, zabawę z DJ-em, nocleg oraz śniadanie noworoczne. Niektóre pakiety obejmują także dostęp do strefy wellness i SPA. Popularnością cieszy się np. wydarzenie organizowane w hotelu Gołębiewski, o którym pisaliśmy więcej tutaj: Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ceny za pobyt i bal dla gości.

Gdzie spędzić Sylwestra?

Wybór kierunku zależy przede wszystkim od tego, jak chcemy spędzić ostatni dzień roku. Miłośnicy zimowej atmosfery mogą postawić na góry, osoby szukające odpoczynku wybrać hotel nad morzem, a ci, którzy chcą zwiedzać i bawić się do rana, rozważyć europejskie miasta. Niezależnie od kierunku warto porównać nie tylko ceny noclegów, lecz także to, co zawiera oferta.