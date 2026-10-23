Zmiana czasu 2026. Godzina 2:00 wybije dwa razy. Jak pojadą nocne pociągi na Pomorzu?

Zmiana czasu 2026 a pociągi SKM. Jak odczytać nocny rozkład jazdy na Pomorzu?

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku nastąpi w nocy z soboty na niedzielę, z 24 na 25 października. O godz. 3:00 przestawimy wskazówki zegarów na 2:00, co pozwoli nam spać o godzinę dłużej. Co jednak z nocnymi pociągami, których odjazdy lub przyjazdy przypadają między godz. 2:00 a 3:00? Po cofnięciu zegarków ta sama godzina pojawi się dwa razy – najpierw „druga” według czasu letniego, a później „druga” według czasu zimowego. Pasażerowie mogą zatem zastanawiać się, o której „drugiej” wyruszy ich pociąg i według jakiego czasu obowiązuje rozkład jazdy. Na Pomorzu problem ten dotyczy dwóch nocnych połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM).

Przestawienie zegarków wpłynie na kursowanie dwóch nocnych pociągów SKM na trasie między Wejherowem a Gdańskiem Głównym. Jak poinformował przewoźnik w rozmowie z portalem nadmorski24.pl, oba połączenia zostaną zrealizowane w całości według czasu zimowego. Pociąg nr 59704 z Wejherowa do Gdańska Głównego wyruszy ze stacji początkowej o godz. 2:42, a do celu dotrze o godz. 3:52. Natomiast pociąg nr 95703, jadący w odwrotnym kierunku, odjedzie z Gdańska Głównego o godz. 2:03 i przyjedzie do Wejherowa o godz. 3:13. Wszystkie wskazane godziny dotyczą już czasu zimowego, który zacznie obowiązywać po zmianie.

Przepisy dotyczące zmiany czasu. 80 procent Polaków wolałoby uniknąć tego obowiązku

Termin zmiany czasu wynika z obowiązujących regulacji prawnych. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku, określające zasady wprowadzania i odwoływania czasu letniego w latach 2022–2026, wskazuje, że na czas zimowy przechodzimy w ostatnią niedzielę października. Z kolei zegarki na czas letni przestawiamy w ostatnią niedzielę marca. Mimo że praktyka ta funkcjonuje od wielu lat, większość Polaków nie jest jej zwolennikami. Według badań aż 80 proc. społeczeństwa opowiada się przeciwko dwukrotnej zmianie czasu w ciągu roku i popiera rezygnację z tego rozwiązania.

W naszym kraju zmianę czasu wprowadzono jeszcze w okresie PRL. W 1977 roku zakładano, że przestawianie zegarków przyniesie oszczędności zarówno państwu i firmom, jak i gospodarstwom domowym. Z upływem lat zaczęto jednak zwracać uwagę także na niekorzystne konsekwencje tego rozwiązania. Zmiana czasu dwa razy w roku wiąże się z dodatkowymi kosztami i może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Organizm za każdym razem potrzebuje bowiem czasu, aby przystosować swój zegar biologiczny do nowego rytmu dnia.