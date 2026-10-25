Zrzuciła ubrania dla milionów fanów! Jeszcze niedawno była mistrzynią słynnej federacji

Bartosz Olszewski
2026-10-25 21:34

Urodzona w Chile gwiazda słynnej federacji WWE po raz kolejny rozpaliła internet! Stephanie Vaquer podbija świat wrestlingu i mediów społecznościowych, a po niedawnej utracie tytułu mistrzowskiego zachwyciła fanów, dzieląc się z nimi gorącymi zdjęciami z pobytu na Hawajach. Sama opublikowała te fotografie przed milionami obserwatorów!

Stephanie Vaquer, występująca na co dzień w brandzie RAW federacji WWE, to postać doskonale znana miłośnikom wrestlingu na całym świecie. Urodzona w Chile zawodniczka jest byłą dwukrotną mistrzynią świata kobiet w tej organizacji. Jej droga na szczyt wiodła przez różne federacje, w tym meksykańską Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) oraz japońską New Japan Pro-Wrestling (NJPW), gdzie również zdobywała najważniejsze tytuły. Poza ringiem Vaquer aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami momentami ze swojego życia, a te ostatnie wywołały prawdziwy szał!

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Galeria zdjęć 31

Była mistrzyni WWE zrzuciła ubrania i pokazała się fanom

Ostatnia seria zdjęć z Hawajów, gdzie Chilijka przebywała w związku z głośnym tourem WWE, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Fotografie, na których pozuje tylko w czarnym bikini, w ciągu kilkudziesięciu godzin zdobyły blisko 800 tysięcy polubień na samym Instagramie i tysiące komentarzy w mediach społecznościowych! Fani nie szczędzili jej komplementów, chwaląc zarówno nieziemską formę wrestlerki, jak i urodę.

Kariera Stephanie Vaquer w WWE nabrała rozpędu w 2024 roku, kiedy to dołączyła do brandu NXT. Szybko udowodniła swoje niezwykłe umiejętności, zdobywając tytuły NXT Women's North American Championship oraz NXT Women's Championship. Była pierwszą kobietą w historii, która posiadała oba te pasy jednocześnie. Jej sukcesy w NXT otworzyły jej drogę do głównego brandu WWE RAW, gdzie dwukrotnie sięgnęła po najważniejszy pas Women's World Championship.

Jej aktywność w mediach społecznościowych, w tym ostatnie zdjęcia z Hawajów, tylko umacnia pozycję Vaquer jako jednej z najpopularniejszych gwiazd współczesnego wrestlingu! Więcej efektownych zdjęć mistrzyni WWE znajdziesz w naszej galerii.

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