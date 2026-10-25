Fani nigdy nie mogli oderwać oczu! Anna Kurnikowa dalej zachwyca, tak dziś wygląda partnerka Enrique Iglesiasa

Historia miłości Kurnikowej i Iglesiasa rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy sportsmenka pojawiła się w teledysku do utworu „Escape”. Choć początkowo nie brakowało głosów podających w wątpliwość przyszłość ich związku, para jest razem już od ponad dwóch dekad. Przez lata w mediach regularnie pojawiały się spekulacje na temat rzekomych problemów w ich relacji, jednak zakochani konsekwentnie strzegą swojej prywatności.

Nie zdecydowali się na formalne zawarcie małżeństwa, a mimo to stworzyli rodzinę, którą starają się chronić przed nadmiernym zainteresowaniem opinii publicznej. Choć Anna i Enrique należą do grona rozpoznawalnych postaci show-biznesu, rzadko opowiadają o swoim życiu osobistym i unikają medialnego rozgłosu.

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Kurnikowa w czerwcu skończyła 45 lat. Szybko skończyła tenisową karierę, bowiem z zawodowym tenisem w 2003 roku, gdy miała zaledwie 21 lat. Powodem były przede wszystkim nawracające problemy z plecami. Mimo że nie udało jej się wygrać turnieju WTA w singlu, dotarła do półfinału Wimbledonu w 1997 roku i awansowała na ósme miejsce w światowym rankingu. Zdecydowanie lepiej radziła sobie w deblu, w którym dwukrotnie triumfowała w Australian Open – w 1999 i 2002 roku, grając u boku Martiny Hingis.

W 1999 roku została również liderką światowego rankingu deblistek. Już ponad dwie dekady temu media chętnie rozpisywały się o jej urodzie, dzięki czemu stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek na świecie. Choć od zakończenia sportowej kariery minęło wiele lat, Kurnikowa nadal zachwyca wyglądem i udowadnia, że wciąż prezentuje się znakomicie.

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