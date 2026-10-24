Oburzyła znane sportsmenki. Sydney Sweeney znowu rozpala zmysły w odważnej reklamie

Niedawno amerykańska artystka podjęła współpracę z firmą Novig tworzącą aplikację bukmacherską. Promocja prowadzona pod szyldem „Just Sports” błyskawicznie wywołała ogromne kontrowersje w przestrzeni publicznej. Sydney Sweeney zapozowała przed kamerą bez ubrań, a strategiczne miejsca zasłoniła wyłącznie sprzętem sportowym. Wykorzystywała między innymi rakiety tenisowe, kije hokejowe oraz piłki. Twórcy chcieli w nietypowy sposób promować sport, jednak widzowie odczytali to jako wyraźną seksualizację kobiet. Środowisko profesjonalnych zawodniczek zareagowało na ten materiał wyjątkowo stanowczo i negatywnie.

Sydney Sweeney bez stanika w prześwitującej sukience. Pokazała za dużo! Pozowała do zdjęć z legendą boksu

Sportsmenki krytykują Sydney Sweeney. A ta dalej kusi golizną

Ariarne Titmus otwarcie skrytykowała kampanię Sweeney. Czterokrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich w pływaniu uznała to nagranie „policzkiem wymierzonym każdej kobiecie, która poświęciła swoje życie doskonaleniu sportowych umiejętności”. Oburzenie wyraziły także inne znane zawodniczki, w tym utytułowana pięściarka Skye Nicolson oraz grająca w piłkę wodną wicemistrzyni olimpijska Tilly Kearns. Reprezentantki świata sportu głośno sprzeciwiły się wykorzystywaniu nagości do celów marketingowych w ich branży. Wizerunkowy kryzys kosztował hollywoodzką aktorkę utratę ponad dwustu tysięcy fanów na Instagramie, chociaż jej profil wciąż śledzi ponad 25 milionów użytkowników.

Głośne słowa sprzeciwu nie skłoniły 29-latki do zmiany dotychczasowych działań wizerunkowych. Aktorka wykorzystała medialny szum do napędzania własnych projektów biznesowych. Amerykanka samodzielnie zarządza marką bieliźnianą Syrn i chętnie wykorzystuje własną twarz do promowania nowych kolekcji. Gwiazda od samego początku istnienia firmy stawia na niezwykle śmiałe ruchy marketingowe. Identyczną strategię zastosowała przy okazji publikacji najnowszych materiałów promocyjnych.

Sydney Sweeney znów rozebrała się dla kibiców! Krytykę ma w czterech literach

Do internetu trafiły już pierwsze zapowiedzi bożonarodzeniowej oferty firmy Syrn. Zbliżające się święta stały się dla założycielki kolejnym pretekstem do zaprezentowania swoich wdzięków. Na nagraniu można zobaczyć amerykańską aktorkę ubraną jedynie w koronkowe zestawy bielizny wykończone futrzanymi elementami. Internauci błyskawicznie zareagowali na tę publikację. Część użytkowników otwarcie krytykuje epatowanie nagością oraz przedwczesne rozpoczynanie kampanii świątecznych. Sama zainteresowana całkowicie ignoruje jednak negatywne komentarze spływające z mediów społecznościowych.

Działania amerykańskiej gwiazdy nieustannie budzą ogromne emocje wśród odbiorców na całym świecie. Krytyka ze strony profesjonalnych sportsmenek oraz ostre oceny internautów nie powstrzymują jej przed realizacją odważnych planów. Sydney Sweeney celowo prowokuje publiczność i tym samym zapewnia sobie niesłabnące zainteresowanie mediów. Najnowsze nagranie reklamowe jej firmy bieliźnianej można zobaczyć poniżej.