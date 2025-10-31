Sydney Sweeney bez stanika w prześwitującej sukience. Pokazała za dużo! Pozowała do zdjęć z legendą boksu

2025-10-31 10:40

Kolejny raz o Sydney Sweeney mówi cały świat. Wszystko za sprawą kontrowersyjnej kreacji, w jakiej pojawiła się na gali Variety Power of Women 2025. Blondwłosa gwiazda Hollywood zaskoczyła wszystkich w prześwitującej sukience, pod którą nie miała stanika! Pokazała publicznie zdecydowanie za dużo, a nieskrępowana pozowała do zdjęć m.in. z kobiecą legendą boksu.

Sydney Sweeney to obecnie jedna z najgorętszych postaci w Hollywood. 28-letnia aktorka właściwie nieustannie znajduje się w centrum uwagi - czy to za sprawą kolejnych ról, czy też kontrowersji. Kilka miesięcy temu cały świat usłyszał o "aferze jeansowej", która wybuchła po występie słynnej aktorki w kontrowersyjnej reklamie jeansów. Sweeney niespodziewanie zyskała jeszcze większy rozgłos, o który po ostatnim publicznym występie znów nie musi się martwić.

Najgorętsza aktorka świata zagrała legendę boksu. Sydney Sweeney na premierze zachwyciła świat!

Sydney Sweeney w prześwitującej sukience. Obok m.in. legenda boksu
Sydney Sweeney w prześwitującej sukience. Pozowała do zdjęć z legendą boksu

28-latka ponownie znalazła się na ustach całego świata po gali Variety Power of Women 2025. Na to wydarzenie propagujące siłę i znaczenie kobiet we współczesnym świecie przyszła jednak w sukience, która odsłoniła jej imponujący biust! Prześwitujący materiał zasłonił naprawdę niewiele.

"Jak mamy się skupić na tym, co mówi?" - zastanawiali się komentatorzy i zmieszani fani. Nieskrępowana Sweeney swoją szalenie odważną kreacją skradła całe show, a jej zdjęcia obiegły świat. Pozowała do nich nie tylko sama, lecz także ze słynnymi koleżankami po fachu: Sharon Stone czy Jamie Lee Curtis, a także amerykańską legendą boksu - Christy Martin. To w nią wciela się zresztą w najnowszym filmie "Christy", którego premiera w USA już 7 listopada. Więcej zdjęć Sydney Sweeney z gali Variety znajdziesz w powyższej galerii.

To ona będzie następną dziewczyną Bonda? Sydney Sweeney murowaną kandydatką

Christy Martin to prawdziwa legenda kobiecego boksu. W latach 1989-2012 stoczyła 59 zawodowych walk, z których 49 wygrała, 3 zremisowała, a 7 przegrała. W 2009 r. zdobyła mistrzowski pas WBC w kategorii superpółśredniej. Była kluczową postacią dla rozwoju kobiecego boksu w USA i na świecie. Była pierwszą pięściarką, która trafiła do Nevada Boxing Hall of Fame w 2016 roku. Cztery lata później wybrano ją do International Boxing Hall of Fame - w pierwszym roku, gdy w ogóle brano pod uwagę kobiety.

