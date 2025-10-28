To ona będzie następną dziewczyną Bonda? Sydney Sweeney murowaną kandydatką

Sydney Sweeney może zostać następną dziewczyną Bonda. Kandydaturę promuje Jeff Bezos

Seria filmów o Jamesie Bondzie od dziesiątek lat budzi wielkie emocje. Kto będzie nowym Bondem? Kto zostanie dziewczyną Bonda? Te pytania nadal spędzają sen z powiek milionom fanów kina. Teraz pojawiły się nowe gorące plotki! Podobno murowaną kandydatką na kolejną dziewczynę Bonda jest Sydney Sweeney (28 l.), aktorka znana z seriali Euphoria i The White Lotus. Plotki ruszyły pełną parą po tym, jak Sweeney w czerwcu pojawiła się na bajecznym ślubie Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez w Wenecji. Wówczas wielu zastanawiało się, skąd zaproszenie dla aktorki, która nie należy do najbliższego kręgu pary. Teraz wszystko układa się w logiczną całość – Bezos i jego żona mają być inwestorami w nową linię bielizny Sweeney, której premiera ma nastąpić niebawem. Jak podaje "Daily Mail", Jeff Bezos, mający finansową władzę nad franczyzą, ma forsować kandydaturę Sweeney jako kluczowej żeńskiej postaci w nadchodzącej odsłonie serii. Według źródeł z branży, 28-latka jest obecnie „na szczycie listy castingowej”.

Sydney Sweeney: "Myślę, że więcej frajdy miałabym grając Jamesa Bonda niż jego dziewczynę"

Samo Amazon MGM, będące dziś właścicielem praw do serii o Bondzie, także ma z Sweeney coraz więcej wspólnego: w czerwcu studio przejęło produkcję filmowej adaptacji gry Split Fiction, w której aktorka zagra główną rolę. W wywiadzie dla "Variety" Sweeney po raz pierwszy odniosła się do spekulacji o udziale w nowym "Bondzie". Na pytanie o to, czy faktycznie zagra w kultowej serii, odpowiedziała wymijająco: „Nie mogę powiedzieć”. Po czym zrobiła siedmiosekundową pauzę. Następnie dodała: „Nie wiem” – i zamilkła na kolejne dziesięć sekund. Kiedy dziennikarka zapytała wprost, czy byłaby zainteresowana scenariuszem, aktorka uśmiechnęła się i odpowiedziała: „Zależy od scenariusza. Myślę, że więcej frajdy miałabym grając Jamesa Bonda niż jego dziewczynę”.

Actress Sydney Sweeney is being hotly tipped to be the next bond girl!!Think she has what it takes? pic.twitter.com/NT1BeU60pf— Grifty (@TheGriftReport) October 27, 2025

