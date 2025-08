Ulubiona republikanka Trumpa! Prezydent uwielbia Sydney Sweeney

Sydney Sweeney bohaterką dziwnej afery związanej z reklamą jeansów. Donald Trump ją uwielbia! O co chodzi w aferze?

Tą aferą od jakiegoś czasu żyją amerykańskie media społecznościowe, a jej główną bohaterką została Sydney Sweeney (28 l.). Aktorka i modelka wystąpiła w reklamie jeansów firmy American Eagle. Dłuższa wersja tej reklamy wywołała dętą aferę. O co chodzi? W pewnym momencie reklamy Sydney mówi: „To, z czego składa się moje ciało jest uwarunkowane moimi genami. Geny są przekazywane z pokolenia na pokolenie i często determinują cechy takie jak kolor włosów, osobowość, a nawet kolor oczu… Moje dżinsy są niebieskie”. W języku angielskim słowo "jeans" brzmi tak samo jak "genes", czyli geny. W reklamie wykorzystano tę grę słów. Sydney ma nie tylko świetne jeansy, ale i "dobre geny". Powiedzonko o genach funkcjonuje także w języku polskim i oznacza po prostu kogoś atrakcyjnego. Podobnie w angielskim. Ale znaleźli się tacy, którzy dopatrują się w reklamie... rasizmu, braku "wrażliwości społecznej", a nawet... nazizmu. Choć w reklamie nie ma ani śladu tego rodzaju treści, według niektórych powiedzenie, że biała, niebieskooka dziewczyna o blond włosach ma dobre geny to sugerowanie, że ktoś o ciemniejszej skórze dobrych genów nie ma. Logicznego wynikania brak, ale to nie przeszkadza nie tylko samozwańczym komentatorkom z TikToka, ale nawet pewnemu profesorowi. Prof. Robin Landa stwierdził, że „nieostrożna gra słów w reklamach może pomóc w normalizacji wykluczających przekonań”.

"Jeśli Sydney Sweeney jest zarejestrowaną republikanką, uważam, że jej reklama jest fantastyczna"

To niewątpliwe szaleństwo wywołało masowe reakcje ludzi. Wśród komentarzy pod anglojęzycznymi artykułami na ten temat trudno wręcz znaleźć taki, którego autor zgodziłby się z powyższymi opiniami. Głos zabrał w końcu także Donald Trump. Powiedziano mu podczas briefingu prasowego, że Sydney Sweeney nalezy do partii republikańskiej. „Jest zarejestrowaną republikanką? Och, teraz uwielbiam jej reklamę” - mówił prezydent, wyraźnie wiedząc o aferze jeansowej. „Zdziwiłbyś się, jak wielu ludzi jest republikanami. Tego nie wiedziałem, ale cieszę się, że mi o tym powiedziałeś. Jeśli Sydney Sweeney jest zarejestrowaną republikanką, uważam, że jej reklama jest fantastyczna” - dodał prezydent. Wcześniej w obronie Sydney stanął wiceprezydent JD Vance: „Moja polityczna rada dla Demokratów brzmi: nadal mówcie każdemu, kto uważa Sydney Sweeney za atrakcyjną, że jest nazistą. Wygląda na to, że to właśnie jest ich strategia” – ironizował podczas występu w podcaście „Ruthless”. A może aferę rozkręciła sama firma, by zyskać rozgłos? Jeśli tak, to cel został osiągnięty.

