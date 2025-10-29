Najgorętsza aktorka świata zagrała legendę boksu. Sydney Sweeney na premierze zachwyciła świat!

KH
2025-10-29 20:44

Sydney Sweeney znów jest na ustach całego świata! Jedna z największych gwiazd Hollywood zagrała główną bohaterkę w filmie biograficznym "Christy" o legendarnej bokserce Christy Martin. Oficjalna premiera będzie miała miejsce 7 listopada, ale od września trwają specjalne pokazy na filmowych festiwalach. Na ostatnim w Los Angeles obecnie najgorętsza aktorka świata zachwyciła wszystkich swoją koronkową sukienką!

Jesień 2025 to gorący okres w branży filmów o tematyce sportowej. W październiku do kin trafił "Smashing Machine" z udziałem Dwayne'a "The Rock" Johnsona - film o losach legendarnego zawodnika MMA, Marka Kerra. Premierę w Polsce miał dokładnie 17 października, a fani sportów walki już ostrzą sobie zęby na kolejny biograficzny dramat w tej tematyce. 7 listopada do kin w USA wejdzie "Christy" z główną rolą Sydney Sweeney. To film o legendarnej bokserce Christy Martin, który już we wrześniu odtworzono po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Toronto (TIFF).

Sydney Sweeney jako legenda boksu. Przyszła na premierę w koronkowej sukience

Zbliżająca się oficjalna premiera głośnego filmu o burzliwych losach tytułowej Christy sprawia, że o odtwórczyni głównej roli mówi się naprawdę dużo. Zresztą Sydney Sweeney to jedna z największych gwiazd dzisiejszego Hollywood. Wielką popularność zdobyła w serialu "Euforia", a także filmach "Tylko nie ty" i "Madame Web". Robi karierę i znajduje się właściwie w każdym rankingu najpiękniejszych aktorek świata. Swoim sympatykom kolejny argument dała podczas ostatniego pokazu "Christy" w trakcie festiwalu AFI Fest 2025 w Los Angeles, na którym Sweneey pojawiła się w zjawiskowej koronkowej sukience. Zdjęcia możesz zobaczyć w powyższej galerii.

Ale uroda to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Od małego 28-latka z miejscowości Spokane trenowała sporty walki, co tylko potęguje ekscytację przed premierą bokserskiego filmu, w którym mogła wykorzystać te umiejętności. O Sweeney było też głośno kilka miesięcy temu, gdy wzięła udział w kontrowersyjnej reklamie jeansów, o której dyskutowano na całym świecie. "Afera" jednak przycichła, a o aktorce znów mówi się w kontekście nadchodzącego filmu. Dla polskich fanów tej aktorki mamy jednak smutne wieści - nie ustalono jeszcze daty premiery "Christy" w Polsce. Z pewnością będzie to po 7 listopada.

Kim jest Christy Martin, postać z filmu "Christy"?

Tytułowa bohaterka filmu "Christy" - Christy Martin - to amerykańska legenda boksu. W latach 1989-2012 stoczyła 59 zawodowych walk, z których 49 wygrała, 3 zremisowała, a 7 przegrała. W 2009 r. zdobyła mistrzowski pas WBC w kategorii superpółśredniej. Była kluczową postacią dla rozwoju kobiecego boksu w USA i na świecie. Była pierwszą pięściarką, która trafiła do Nevada Boxing Hall of Fame w 2016 roku. Cztery lata później wybrano ją do International Boxing Hall of Fame - w pierwszym roku, gdy w ogóle brano pod uwagę kobiety.

Super Sport SE
