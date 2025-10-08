Jan Bednarek robi furorę w Portugalii. Zawsze wspiera go zjawiskowa żona Julia. Tak się poznali!

Transfer Jana Bednarka do FC Porto okazał się sukcesem, a w adaptacji pomaga mu rodzina, w tym żona Julia.

Historia miłości pary rozpoczęła się od wiadomości w mediach społecznościowych, a Jan oświadczył się Julii podczas wakacji w Grecji.

Podczas ostatniego meczu FC Porto, u boku Julii Bednarek zasiadła znana polska piosenkarka Sanah, ubrana w koszulkę Bednarka.

Jakie są dalsze szczegóły tej niezwykłej wizyty i jak przebiega kariera Jana Bednarka w Portugalii?

Transfer Jana Bednarka do Portugalii okazał się strzałem w dziesiątkę. Obrońca reprezentacji Polski znakomicie wprowadził się do zespołu FC Porto i jest jednym z filarów defensywy "Smoków", które prowadzą w ligowej tabeli. W adaptacji w nowym miejscu z pewnością pomaga mu rodzina, a przede wszystkim jego żona – Julia Bednarek.

Zlatan Ibrahimović znowu to zrobił. Cena jego urodzinowego prezentu powala!

Tak Jan Bednarek poznał swoją żonę. Wszystko zaczęło się od jednej wiadomości

Historia miłości pary jest jak z filmu. Wszystko zaczęło się w mediach społecznościowych, a inicjatywę wykazał piłkarz. To Jan Bednarek napisał pierwszy wiadomość do Julii, która od razu wpadła mu w oko. Później sprawy potoczyły się bardzo szybko. Sportowiec zaprosił ją na mecz z Kazachstanem, na którym obecni byli także jego rodzice.

Para jest razem od ośmiu lat. Pięć lat temu, podczas romantycznych wakacji na greckiej wyspie Mykonos, Jan Bednarek oświadczył się swojej ukochanej. Ślub wzięli przed trzema laty, a na hucznym weselu bawiła się plejada gwiazd polskiej piłki. Wśród gości znaleźli się m.in. Arkadiusz Milik, Kamil Glik, Bartosz Bereszyński czy Łukasz Fabiański. Jan i Julia Bednarek wspólnie wychowują czteroletnią córkę.

Zasępiony Kamil Piątkowski w towarzystwie pięknej Julii na trybunach Legii. Ich zaręczyny wywołały poruszenie

Julia Bednarek i niezwykły gość na meczu FC Porto

Latem tego roku cała rodzina przeniosła się do Portugalii, gdzie obrońca rozpoczął nowy rozdział w swojej karierze. Julia Bednarek szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości i regularnie wspiera męża z trybun Estádio do Dragão.

Podczas ostatniego hitowego starcia z Benfiką Lizbona, u boku żony piłkarza zasiadł wyjątkowy gość. Była to Sanah, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Artystka z uwagą śledziła poczynania polskiego obrońcy, a jej strój nie pozostawiał wątpliwości, komu kibicuje. Sanah ubrana była w klubową koszulkę FC Porto z nazwiskiem Bednarka i jego numerem 5 na plecach. Zdjęcia pięknej żony piłkarza i gwiazdy muzyki szybko obiegły media.

Sanah w kwiecistych spodenkach na meczu. Nie uwierzycie, którego piłkarza oglądała!

QUIZ. Reprezentacja Polski na Euro - Jesteś patriotą i fanem piłki? Te pytania są podchwytliwe Pytanie 1 z 9 Kiedy pierwszy raz Polacy próbowali dostać się na Euro i z kim grali? Polacy grali z Holandią w 1960 roku i wygrali Polacy grali z Hiszpanią w 1959 roku i przegrali w eliminacjach Polacy grali z Danią w 1961 roku i przegrali Następne pytanie

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata? Tak! Nie...