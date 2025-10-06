Sanah, znana polska piosenkarka, zaskoczyła fanów, pojawiając się na meczu FC Porto – Benfica Lizbona.

Artystka wspierała Jana Bednarka, polskiego obrońcę, który rozegrał kolejny świetny mecz, pomagając drużynie zachować czyste konto.

Obecność Sanah i jej wsparcie dla polskiego piłkarza wywołały falę pozytywnych reakcji w mediach społecznościowych.

Dowiedz się, jak bliskie są relacje między żonami i partnerkami polskich kadrowiczów, czytając pełny artykuł!

Wielkie emocje towarzyszyły ostatniemu hitowi ligi portugalskiej, w którym FC Porto zmierzyło się na własnym stadionie z Benficą Lizbona. To zawsze mecz o najwyższą stawkę i prestiż. Tym razem na trybunach Estádio do Dragão zasiadł gość specjalny z Polski, którego obecności mało kto mógł się spodziewać. Mowa o Sanah, która osobiście kibicowała ekipie Porto, gdzie liderem obrony jest Jan Bednarek.

Wojciech Szczęsny przyleciał na premierę filmu o sobie. Dorwali go już na lotnisku. Co za sceny!

Julia Bednarek: Zuzia wpadła do nas na stadion!

Informacją o wizycie piosenkarki podzieliła się w mediach społecznościowych Julia Bednarek, żona polskiego obrońcy. Opublikowała serię zdjęć, na których pozuje razem z artystką na trybunach. Uwagę przykuwał strój gwiazdy Sanah, która miała na sobie koszulkę FC Porto z nazwiskiem "Bednarek" i numerem 5.

"Nie mogliśmy być na koncercie na stadionie narodowym to Zuzia wpadła do nas na stadion!" - napisała Julia Bednarek, nawiązując do niedawnych koncertów piosenkarki w Polsce.

Zasępiony Kamil Piątkowski w towarzystwie pięknej Julii na trybunach Legii. Ich zaręczyny wywołały poruszenie

Polski mur w Porto znów bezbłędny

Sama obecność znanej postaci to jedno, ale warto podkreślić, że Sanah była świadkiem kolejnego świetnego występu polskiego defensora. Jan Bednarek, który latem przeniósł się do Portugalii z angielskiego Southampton, staje się kluczową postacią defensywy "Smoków". Podobnie Jakub Kiwior, drugi z naszych kadrowiczów w portugalskim zespole. Mecz z Benficą zakończył się bezbramkowym remisem, co oznacza, że Porto z polskim duetem w składzie po raz kolejny zachowało czyste konto. To już piąte takie spotkanie, co jest imponującym osiągnięciem i pokazuje, jak dobrze kadrowicze odnaleźli się w nowym otoczeniu.

Solidna postawa Bednarka i Kiwiora to doskonała wiadomość nie tylko dla kibiców FC Porto, ale również dla selekcjonera reprezentacji Polski. Regularna gra na wysokim poziomie w tak silnej lidze z pewnością przełoży się na formę tego duetu w kadrze narodowej.

Zlatan Ibrahimović znowu to zrobił. Cena jego urodzinowego prezentu powala!

Gorąco pod wpisem Julii Bednarek

Wpis żony piłkarza szybko zyskał na popularności i wywołał falę pozytywnych komentarzy. Fani byli zachwyceni, widząc piosenkarkę wspierającą polskiego sportowca za granicą. Pod postem pojawiły się również komentarze od innych znanych osób, w tym innych partnerek polskich piłkarzy.

Swoje reakcje zostawiły między innymi Marta Glik oraz Marina Łuczenko-Szczęsna, co pokazuje, jak zintegrowane jest środowisko żon i partnerek kadrowiczów. To miły gest, który świadczy o dobrych relacjach nie tylko między zawodnikami, ale również ich rodzinami.

Dominika Grosicka jest jak BOGINI. To ona nakręca gwiazdę Pogoni Szczecin